Jennifer Lopez è la dea dell’estate con il micro bikini, il kimono e i tacchi a spillo Jennifer Lopez è entrata in “modalità estate”: mentre organizza le nozze con Ben Affleck mostra il fisico statuario in piscina con un look glamour e sensuale.

A cura di Beatrice Manca

L'estate non è neanche ufficialmente iniziata ma Jennifer Lopez è già entrata in "modalità summer": d'ora in poi il costume da bagno sarà la sua divisa ufficiale. Come darle torto, visto che a 52 anni vanta ancora il fisico scolpito degli esordi, frutto dei duri allenamenti. La popstar è prossima alle nozze con Ben Affleck: poche settimane fa è arrivata la proposta di matrimonio con un raro diamante verdee i preparativi per il grande giorno pare siano già in corso. Intanto si rilassa sotto al sole con un microbikini nero abbinato a tacchi alti e occhiali a mascherina griffati. Perfino a bordo piscina sfoggia un look da red carpet!

Jennifer Lopez è entrata in "modalità estate"

La popstar sta vivendo un anno speciale: continua a macinare successi tra cinema e musica e a ogni sua apparizione dimostra di avere stile e grinta da vendere. Allo scoccare di giugno non ha perso tempo e ha pubblicato sui social la prima foto in bikini della stagione: ha attivato, come scrive lei stessa su Instagram, in "modalità estate". Jennifer Lopez mostra il fisico tonico con un microbikini nero a triangolo, chiuso con i laccetti laterali: è il costume più cool dell'estate 2022. Ma non finisce qui: per ripararsi dal sole la cantante rinuncia ai classici abitini e alle t-shirt per sfoggiare un copricostume a kimono nero con una stampa di farfalle, da vera dea dell'estate, lasciato morbidamente aperto.

Jennifer Lopez in bikini e mules DSW

Jennifer Lopez con gli occhiali griffati

Il primo look estivo di JLo è tutt'altro che casual e rilassato: anche a bordo piscina non rinuncia ad accessori di lusso. La popstar è statuaria sui tacchi a spillo: abbina al costume un paio di mules con il tacco a spillo – i sandali must have della stagione – del brand DSW. Il modello Tamin è in vendita sul sito al prezzo di 59 dollari, circa 55 euro.

I sandali DSW di Jennifer Lopez

La cantante foggia gioielli dorati che riprendono i dettagli del bikini. Non possono mancare gli occhiali da sole: Jennifer Lopez sceglie un modello oversize a mascherina, firmato Versace. Gli occhiali con le lenti fumé sono in vendita sul sito del brand e sulle piattaforme di shopping online al prezzo di 290 euro.

Gli occhiali da sole di Jennifer Lopez sono firmati Versace

Ammettiamolo: Jennifer Lopez ha trovato l'elisir di eterna giovinezza. Noi comuni mortali possiamo rilassarci in costume, copiandole però l'idea del kimono coordinato al costume: l'idea più chic per i look balneari della stagione, perfetto anche per gli aperitivi e i party a bordo piscina.