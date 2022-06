J.Lo, nuova manicure coordinata all’anello di fidanzamento: sulle unghie c’è una dedica a Ben Affleck Jennifer Lopez non potrebbe essere più innamorata di Ben Affleck e lo ha dimostrato con la sua nuova manicure. Si è lasciata decorare le unghie con un romantico omaggio al compagno e ne ha approfittato per mostrare l’enorme anello di fidanzamento.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez sta vivendo un momento d'oro della sua vita: oltre ai numerosi successi professionali che vanno a coronare la carriera decennale, ha anche ritrovato l'amore al fianco di Ben Affleck e non potrebbe essere più felice. I due sono innamoratissimi e lo dimostrano ogni volta che appaiono in pubblico fianco a fianco, tanto da non riuscire a resistere alla tentazione di baciarsi e coccolarsi di fronte i riflettori. Qualche mese fa è arrivata l'ambita proposta di matrimonio ma solo oggi la popstar ha mostrato in primo piano l'enorme anello di fidanzamento, abbinandolo a una manicure che nasconde un dettaglio adorabile e romantico: ecco cosa si è fatta scrivere sulle unghie.

La manicure nude e gold di J.Lo

Avevamo lasciato J.Lo in versione balneare con indosso un bikini che mette in risalto il suo corpo da urlo e oggi la ritroviamo alle prese con la manicure. Si è affidata all'estetista amato dalle star, Tom Bachik (che ormai da anni fa parte del suo staff), e ha rinnovato la nail art. Per le ultime settimane della primavera ha puntato sul color nude, per la precisione la nuance Dune, aggiungendo dei dettagli super romantici in total gold su alcune unghie della mano sinistra. Sul dito medio ha un cuoricino dorato, mentre sull'anulare ha due lettere a caratteri gotici, la J e la B. Naturalmente si tratta di un omaggio all'amore per Ben Affleck, l'ennesima dimostrazione del fatto che non potrebbe essere più innamorata.

J.Lo con l’anello di fidanzamento in vista

Il primo piano sull'anello col diamante verde

Come ha commentato il make-up artist l'adorabile manicure di Jennifer Lopez? Con queste parole inserite nella didascalia della foto che mostra la mano della popstar: "Se lo sai… allora lo sai. Jen e Ben per sempre". Al di là delle lettere in oro, ad attirare l'attenzione dei followers non poteva che essere l'anello di fidanzamento con il diamante verde che porta proprio all'anulare sinistro. Fino ad ora il gioiello era stato mostrato solo di sfuggita e da lontano nei video dei paparazzi ma ora è apparso in primo piano ed è ancora più bello, grosso e scintillante di quanto si immaginava. Quale donna non sogna di possedere una pietra preziosa così rara e preziosa?