Jennifer Lopez mostra l’anello di fidanzamento: si prepara al matrimonio con l’abito floreale Jennifer Lopez è tornata a mostrare sui social l’anello di fidanzamento ricevuto da Ben Affleck. Con indosso un abito bianco a fiori ha fatto le prime “prove da matrimonio”, dando l’ennesima prova di essere una vera e propria regina di stile.

A cura di Valeria Paglionico

La primavera è ormai arrivata e, complici le recenti feste di Pasqua, le celebrities hanno rispolverato i loro abiti più freschi e sbarazzini, perfetti per la bella stagione. Ad aver spopolato con il suo stile colorato e glamour nelle ultime ore è stata soprattutto Jennifer Lopez che, oltre a mettere in mostra il prezioso anello di fidanzamento ricevuto qualche settimana fa dal compagno Ben Affleck, ha anche sfoggiato un outfit che di sicuro verrà imitato spesso durante le prossime giornate soleggiate. Tra total white, dettagli floreali e maxi zeppe, la popstar ha dimostrato di essere la regina della primavera.

L'abito bianco con i fiori di J.Lo

Quale migliore occasione della primavera per puntare tutto su un look total white? È proprio quanto fatto lo scorso weekend da J.Lo, che sui social è apparsa glamour, elegante e sbarazzina con un long dress che si rivelerà perfetto per la bella stagione. Ha indossato una creazione firmata Zimmermann, per la precisione un abito midi di lino bianco con la gonna alla caviglia, il girocollo, le maniche a sbuffo e una cascata di fiori rosa e bianchi sugli orli. A segnare il punto vita, un semplice cinturino di corda che ha aggiunto un tocco hippie al total outfit dall'animo chic. Qual è il prezzo del vestito floreale? Sul web viene venduto a 660 sterline (quasi 800 euro).

L’abito di Zimmermann

J.Lo segue il trend delle maxi zeppe

L'abito a fiori non era l'unico accessorio perfetto per la primavera sfoggiato da J.Lo, la popstar ha completato il look total white con le scarpe del momento, i décolleté con la maxi zeppa e il tacco quadrato, per la precisione un modello bianco di Gucci con dei micro fori sulla punta e il cinturino che parte dalla caviglia e arriva sul collo del piede. Lo chignon tiratissimo ha messo in risalto gli orecchini di diamanti a forma di fiore, mentre la posa con la mano accanto al viso ha fatto sì che la Lopez mostrasse con orgoglio il suo nuovo diamante verde. Saranno queste le sue prime prove da matrimonio in abito bianco?