Deva Cassel cambia look per le sfilate di Parigi: è splendida con il long bob riccio

È partita la Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture e sono moltissime le Maison di fama internazionale che stanno presentando le loro collezioni per la Primavera/Estate 2023. Ad aprire le danze ieri mattina è stata Schiaparelli, che in passerella ha lanciato degli audaci e appariscenti abiti decorati con le teste di animale (accessori ispirati ad alcuni dei peccati capitali). Nel pomeriggio, invece, è stato il turno di Dior, che anche in quest'occasione ha vestito una donna forte, indipendente ed emancipata ma con uno stile ispirato agli anni '20. Nel front-row dello show firmato da Maria Grazia Chiuri c'erano moltissime star, da Chiara Ferragni a Beatrice Borromeo, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Deva Cassel.

Deva Cassel in total black

Deva Cassel, la prima figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, è ormai tra i nomi più famosi del fashion system. Oltre a sfilare spesso sulle ambite passerelle internazionali, partecipa agli show anche come invitata, sorprendendo sempre il pubblico con i suoi look glamour e sofisticati. È proprio quanto capitato alla sfilata della collezione Dior Haute Couture P/E 2023, dove è apparsa splendida in total black. Gonna lunga e "monacale" a vita alta abbinata a un body di pizzo trasparente, il tutto coordinato a un maxi cappotto dall'animo bon-ton portato sbottonato sul petto: nell'outfit di Deva non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di décolleté di pizzo, e una originale mini bag rigida e di forma cubica.

Deva Cassel in Dior

Il nuovo hair look di Deva Cassel

A fare la differenza nel look di Deva Cassel sono stati i capelli. Fino alla sua ultima apparizione sulle copertine di riviste fashion portava la chioma lunga, liscia e fluente, ma per la sfilata Dior ha cambiato radicalmente registro, sorprendendo i fan con un colpo di testa a sorpresa. Ci ha dato un taglio netto e ora sfoggia un adorabile long bob che le arriva alle spalle. La cosa particolare è che è "tornata alle origini" in fatto di hairstyle: niente pieghe extra lisce o dall'effetto liquid hair, ha preferito i ricci naturali e definiti che sfoggiava nei primi anni di carriera quando era solo una ragazzina. In questa versione sauvage non è forse ancora più bella?