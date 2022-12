Chiara Ferragni mostra quanto sono cresciuti Vittoria e Leone: “Stesso posto, un anno dopo” Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a St.Moritz nello stesso hotel dove avevano soggiornato un anno fa, mostrando le adorabili foto dei figli “ieri e oggi”

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni e Fedez si sono goduti un lungo weekend sulla neve a St. Mortiz con i figli Vittoria e Leone, elegantissimi in versione natalizia. Per il soggiorno hanno scelto il Badrutt's Palace Hotel, la stessa struttura di lusso dove avevano soggiornato lo scorso anno. Su Instagram Chiara Ferragni ha pubblicando due foto dei bambini a un anno di distanza, mostrando quanto sono cresciuti in così poco tempo.

Baby Vittoria è cresciuta

Lo spazio di un anno, quando si è piccoli, fa una differenza enorme: le foto "ieri e oggi" dei piccoli Ferragnez hanno lasciato tutti e bocca aperta. Chiara Ferragni li ha fatti posare sullo stesso divano dove erano stati fotografati appena un anno prima: Leone è diventato un ometto, ma il cambiamento più radicale è della secondogenita Vittoria. Se lo scorso Natale era un'adorabile bebé oggi è una bambina vivace e spiritosa, con i capelli biondi lunghi raccolti in due codini e un guardaroba da favola.

Vittoria e Leone nel 2021

I vestiti natalizi di Leone e Vittoria

I baby Ferragnez sono gli idoli dei social: i genitori hanno documentato ogni momento della loro crescita sui social (non senza polemiche) e i fan impazziscono per le loro marachelle quotidiane. Per non parlare poi dei look sempre diversi e originali: durante il weekend in montagna Leone e Vittoria si sono calati nel pieno dell'atmosfera natalizia tra tartan e Christmas jumper.

Vittoria e Leone Lucia Ferragni nel 2022

Vittoria era adorabile con un abito scozzese e un cardigan rosso abbinato alle calzamaglie, mentre il fratello Leone ha sfoggiato un caldo maglione norvegese su jeans. Le feste di Natale 2022 si preannunciano nel segno dello stile!