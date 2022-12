Leone con il maglione di Natale, Vittoria vestita da principessa: i baby Ferragnez in montagna Chiara Ferragni e Fedez sono partiti con i figli alla volta di St. Mortiz dove si stanno godendo le prime nevicate e l’atmosfera natalizia “vestiti a festa”

A cura di Beatrice Manca

Approfittando del lungo ponte dell'Immacolata molte famiglie, vip e non solo, sono partite per la montagna per godersi le prime sciate o una passeggiata sulla neve. I Ferragnez non fanno eccezione: dopo la finale di X Factor, dove Fedez ha presentato il nuovo singolo "senza" tatuaggi, la famiglia al completo è partita alla volta di St. Mortiz, dove per qualche giorno alloggeranno al Badrutt's Palace Hotel. Chiara Ferragni ha condiviso i momenti più belli sui social: dalla nevicata ai look dei bambini Leone e Vittoria, adorabili in versione "holiday season".

Leone Lucia Ferragni con il Christmas Jumper

La stagione dei Christmas Jumper, i maglioni con i disegni natalizi tanto di tendenza, è ufficialmente iniziata. Anche il figlio maggiore di Chiara Ferragni e Fedez ne indossa uno: quale migliore occasione di una serata a Saint Moritz tra caminetti accesi e alberi di Natale? Leone ha incanalato tutta l'atmosfera delle feste con un pullover blu con Snoopy vestito da Babbo Natale in cui c'è scritto "Winter Mood". Si tratta di un modello della collezione natalizia del brand MC2 Saint Barth. Leone lo ha indossato su una camicia bianca – da vero gentleman – con jeans e sneakers firmate Gucci.

Leone con un maglione MC2 Saint Barth e scarpe Gucci

Baby Vittoria con l'abito da sera rosa

Accanto a lui in ogni foto c'è la sorellina Vittoria in versione principessa del Natale: dopo il cappottino in velluto, la madre Chiara Ferragni ha scelto per lei un abitino del suo brand in tulle rosa con una cintura in vita. Il modello, neanche a farlo apposta, si chiama "Princess" ed è in vendita sul sito al prezzo di 246 euro.

Vittoria con un abito Chiara Ferragni Brand

Per assicurarsi di essere al caldo, Vittoria indossava l'abito sopra a una maglia a maniche lunghe e pesanti calzamaglie bianche. Completavano il look le scarpine con il laccetto firmate Gucci e due fiocchi rosa sui capelli, coordinati al vestito.