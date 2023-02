È Carnevale in casa Ferragnez: Leone è un poliziotto, Vittoria un unicorno rosa È Carnevale in casa Ferragnez: i nuovi costumini di Leone e Vittoria sono da agente di Polizia e unicorno con tutù rosa.

A cura di Giusy Dente

Vittoria e Leone coi costumi di Carnevale

I Ferragnez sono particolarmente al centro dell'attenzione in questi giorni. Chiara Ferragni e Fedez sarebbero in crisi: non compaiono assieme sui social da giorni, sono stati visti in pubblico insieme pochissimo, pare addirittura che lui dorma sul divano, proprio come fossero separati in casa. Tutto questo sta succedendo in concomitanza con l'uscita di Ferragnez 2, che pare sia infatti stata posticipata. Dunque è crisi vera o solo una mossa di marketing? Mentre fan e follower si improvvisano investigatori e fanno le loro ipotesi, i due stanno conducendo vite separate. Lui si sta dedicando a un nuovo progetto imprenditoriale e lei si divide tra i figli e le sfilate della Milano Fashion Week.

Il Carnevale di Leone e Vittoria

Chiara Ferragni è solita condividere sui social la sua vita privata e lavorativa. Da giorni il marito è assente da foto e video, aspetto che ha molto insospettito fan e follower della coppia, avvalorando le ipotesi di crisi. L'imprenditrice sta mostrando le sue giornate fitte di impegni alla Milano Fashion Week, tra una sfilata e l'altra.

E ovviamente restano grandi protagonisti dei suoi post i figli Leone e Vittoria. I bimbi si stanno godendo il Carnevale e hanno sfoggiato diversi costumi in questi giorni. Prima abbiamo visto i fratellini travestiti rispettivamente da Spider Man e da fatina: lui con l'iconica tuta rossa e blu e la piccola di casa con un adorabile vestitino rosa, con tanto di ali e coroncina.

Leggi anche Chiara Ferragni pronta per la Fashion Week: con micro shorts e mocassini reinterpreta lo stile college

Stavolta hanno cambiato registro. Nelle nuove foto condivise dalla mamma, Leone indossa una tipica uniforme da agente di Polizia, con camicia azzurra, cravatta e immancabile cappello. La secondogenita è un unicorno rosa, con gonnellina a pois indossata sopra al pigiama, bacchetta a forma di stella e ovviamente cerchietto a tema (con orecchie a punta).

Il 25 febbraio si entrerà nel cuore del Carnevale ambrosiano, quello che si festeggia nell'area metropolitana di Milano, dove vivono i Ferragnez. Chissà quindi se per i bimbi c'è in programma qualche altro costume originale e divertente, come quelli a cui ci hanno sempre abituati anche negli anni passati.