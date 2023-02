Chiara Ferragni festeggia Carnevale con i figli: Leone è Spider-Man, Vittoria si veste da fatina Non si placano i rumors su una presunta crisi dei Ferragnez: intanto Chiara Ferragni e i bambini festeggiano Carnevale in maschera.

A cura di Beatrice Manca

Anche in casa Ferragnez si festeggia Carnevale: Chiara Ferragni si è goduta una domenica insieme alla famiglia e ha portato i bambini a una festa in maschera. Di Fedez ancora nessuna traccia: da giorni si infittiscono i rumors sulla crisi di coppia e la sua sparizione dai social e dai raduni familiari non fa che alimentare il gossip. Intanto i fan si accontentano di vedere i fratellini Leone e Vittoria adorabili con le loro maschere preferite!

Leone e la passione per Spider-Man

Il più grande dei bimbi, Leone, ha indossato il costume da Spiderman: il primogenito di casa Ferragnez ha una vera passione per l'eroe mascherato, tanto che durante una gira a Disneyland hanno soggiornato in una suite a tema nell'hotel Marvel. Negli anni Leone ha indossato diverse volte la maschera di Spider-Man e quest'anno ha anche ricreato la mascherina sugli occhi in una speciale sessione di trucca-bimbi.

Leone e Vittoria Lucia Ferragni vestiti per Carnevale

Baby Vittoria con le ali da fatina rosa

La sorellina Vittoria, invece, ha scelto un vestitino rosa confetto con gli strass, completato da una coroncina dorata, un paio d'ali sulla schiena e una bacchetta magica: è un'adorabile fatina in braccio alla mamma. Chiara Ferragni non era vestita a tema: indossava una semplice felpa bianca del suo brand.

Chiara Ferragni indossa Chiara Ferragni brand

Ai fan però non è sfuggito che nelle foto era sempre sola, con i bambini o con le sorelle: che fine ha fatto Fedez?