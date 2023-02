Carnevale di Venezia 2023: le date e il programma di feste e parate Venezia è pronta per festeggiare il Carnevale 2023: la direzione artistica ha organizzato un programma ricco di eventi, spettacoli, parate, sfilate in maschera.

A cura di Giusy Dente

Carnevale di Venezia 2006

Venezia è pronta a celebrare in grande stile il Carnevale 2023. Il periodo di festa si apre ufficialmente domenica 5 febbraio, culmina con le giornate di Giovedì grasso (16 febbraio) e domenica 19 febbraio, per chiudersi Martedì grasso (21 febbraio). In città sabato 4 febbraio è in programma l'Opening Parade, seguita dal corteo di imbarcazioni a remi che accompagnerà la pittoresca Pantegana di cartapesta, simbolo per eccellenza del Carnevale popolare. La città è legatissima a questa ricorrenza, una festa che fa parte della sua tradizione più antica. Non a caso, il Carnevale di Venezia è uno dei più rinomati in tutta Italia.

Regata della Pantegana 2020

La direzione artistica ha messo a punto un fitto calendario ricco di parate, show musicali, danze, spettacoli e sfilate. Non ci sarà, invece, il Volo dell'Angelo. A essere coinvolta è sia la parte insulare che la terraferma, compresi vari paesi limitrofi. Quasi tutti gli eventi in programma sono gratuiti, ad eccezione di quelli con svolgimento nei palazzi storici, a cui si accede pagando un biglietto d'ingresso. Ecco cosa ha da offrire la città per celebrare Carnevale 2023 e come orientarsi tra le varie proposte, trovando quelle più adatte per adulti e bambini.

Il programma del Carnevale di Venezia 2023: gli eventi più importanti

La direzione artistica del Carnevale di Venezia 2023 è guidata dallo scenografo Massimo Checchetto. Eventi di punta di questa edizione saranno sicuramente la regata di apertura, la festa delle Marie, l'elezione della maschera più bella. Nel dettaglio il calendario prevede:

Leggi anche Da Venezia a Rio De Janeiro, le feste di Carnevale più famose al mondo

4 febbraio : Opening Parade e apertura del Venice Carnival Street Show;

: Opening Parade e apertura del Venice Carnival Street Show; 5 febbraio : il corteo acqueo di imbarcazioni a remi sfilerà da Punta della Dogana e arriverà all'Erbaria di Rialto, con la tradizionale Pantegana di cartapesta in cima;

: il corteo acqueo di imbarcazioni a remi sfilerà da Punta della Dogana e arriverà all'Erbaria di Rialto, con la tradizionale Pantegana di cartapesta in cima; 11 febbraio : si inaugura la passerella dedicata alle maschere che sfileranno e parteciperanno al Concorso della Maschera più bella;

: si inaugura la passerella dedicata alle maschere che sfileranno e parteciperanno al Concorso della Maschera più bella; 16 febbraio : sfilata di carri allegorici a Pellestrina;

: sfilata di carri allegorici a Pellestrina; 17 febbraio : sfilata di carri allegorici a Venezia Lido;

: sfilata di carri allegorici a Venezia Lido; 21 febbraio: dopo la selezione dei giorni precedenti, in piazza San Marco verrà presentata la Maria del Carnevale 2023.

Carnevale di Venezia 2018

Le parate e le sfilate a Venezia per il Carnevale 2023

A Venezia non è Carnevale, senza sfilate e parate. Si comincerà subito sabato 4 febbraio con la Parata d’inaugurazione, che si terrà lungo il Canal Grande: per l'occasione si trasformerà in un palcoscenico galleggiante. A seguire, ci sarà il tradizionale corteo di imbarcazioni tipiche locali.

Opening Carnevale di Venezia 2014

I biglietti per le feste e gli eventi del Carnevale

L'Arsenale quest'anno accoglierà le esibizioni notturne di 30 artisti, le cui performance si concentreranno nei giorni di: venerdì 10 febbraio, sabato 11, domenica 12 e poi da giovedì 16 a martedì 21. L'evento si chiama Arsenale Carnival Experience e porta a Venezia tutti i dj più noti a livello europeo. Prevista la presenza in consolle anche di due voci storiche delle notti veneziane: dj Alberto Milani e Danielino. Il prezzo dei biglietti varia tra 5 e 20 euro.

Il Volo dell’Angelo 2020

Il Carnevale di Venezia con i bambini: eventi e consigli utili

Il Carnevale di Venezia non è un evento solo per adulti, ma dove anche le famiglie e i bambini possono divertirsi. In programma per il pubblico più vasto c'è lo Street Show itinerante (tra Venezia e Mestre) di giocolieri mascherati, danzatori, musicisti, pronti a portare allegria e divertimento.

Carnevale di Venezia 2020

Dove parcheggiare a Venezia per il Carnevale 2023

Ovviamente nei giorni di festa relativi al Carnevale, la città di Venezia si affolla di turisti provenienti da ogni parte del mondo, desiderosi di godere della magica atmosfera del posto. Questo rende sicuramente difficile gli spostamenti in città, dove trovare un parcheggio potrebbe sembrare un'impresa ardua. In realtà Venezia mette a disposizione diversi parcheggi, magari in garage appositi, che hanno però un prezzo più elevato. Il consiglio è prenotare in anticipo il posto auto, sia per avvantaggiarsi sulla tabella di marcia che per avere un pensiero in meno una volta arrivati, senza correre rischi, per poi muoversi liberamente a piedi o in autobus.