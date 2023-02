Quando inizia il Carnevale di Venezia 2023: la data dell’Opening Parade Il 4 febbraio segna l’inizio ufficiale del Carnevale di Venezia 2023: il Canale si trasformerà in un teatro galleggiante, con lo show “Original Dreamers”.

A cura di Giusy Dente

Maschere, musica, danze, carri: le città italiane si preparano a festeggiare il Carnevale 2023, che inizierà ufficialmente il 5 febbraio. Le celebrazioni sono particolarmente sentite a Venezia, che ogni anno organizza un programma fitto di eventi in grande stile. Quest'anno alla direzione artistica c'è Massimo Checchetto, già scenografo e direttore degli allestimenti scenici del Teatro la Fenice: è stato lui a pensare il concept dell'Opening Parade che si terrà sabato 4 febbraio. L’edizione del Carnevale 2023 segna il grande ritorno delle sfilate dei carri allegorici mascherati, che interesserà sia le isole della laguna (Lido, Pellestrina e Burano) che la terraferma (tra Campalto, Mestre, Zelarino e Marghera).

Come sarà l'Opening Parade del Carnevale di Venezia

Per dare degnamente inizio al Carnevale di Venezia 2023, la città ha organizzato uno spettacolare Opening Parade sull'acqua dal titolo "Original Dreamers". Il tema è: Take your Time for the Original Signs, nel segno dello Zodiaco e dei 4 elementi naturali. Sabato 4 febbraio alle ore 20.00 un maestoso palcoscenico navigante partirà dalla Stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia e solcherà le acque del Canal Grande, per arrivare in Bacino San Marco. Il percorso durerà circa un'ora: sessanta minuti in cui grazie ad artisti, ballerini, percussionisti, musicisti e acrobati a bordo, si metteranno in scena tutti i simboli e i rituali tipici della tradizione.

Sarà presente anche un quartetto di voci liriche. Un vero e proprio show acquatico insomma, col Canale trasformato per l'occasione in un teatro a cielo aperto, location perfetta per portare turisti e cittadini in un'atmosfera magica e surreale. Il colore portante sarà il bianco, scelto perché quello tipico delle pietre che dominano l’architettura di Venezia. Ospite dell'evento sarà Alice Bars, che l'anno ha vinto il concorso delle Marie. Toccherà a lei attraversare il Canal Grande sino al Bacino San Marco, per traghettare simbolicamente la città verso il Carnevale di Venezia 2023.

Il programma del Carnevale di Venezia 2023

Sabato 4 febbraio, insieme al corteo Original Dreamiers, verrà inaugurato anche lo spettacolo di street artist che coinvolgerà Piazza Ferretto, i campi veneziani, le vie e le piazze principali di Mestre (il Carnival Street Show). Domenica 5 febbraio sarà poi la volta della sfilata di imbarcazioni a remi sul Canal Grande: il corteo sull'acqua sfilerà a partire da Punta della Dogana per arrivare a Rialto. Da lì in poi prenderà vita l'intero corposo programma, che andrà avanti fino al 21 febbraio, quando verrà annunciata anche la Maria dell'Anno, ufficialmente presentata al pubblico in piazza San Marco.