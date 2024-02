Quando si festeggia il Carnevale di Rio 2024 e quanto costa partecipare all’evento Il Carnevale di Rio de Janeiro è uno dei più famosi al mondo. Dal 9 al 17 febbraio 2024 in Brasile si tiene uno degli eventi più colorati dell’anno, il costo del biglietto può variare tra i 13 e i 150 euro. Tra sfilate, parate e costumi ecco tutto quello che c’è da sapere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Il Carnevale di Rio

Inizia il 9 febbraio 2024 il Carnevale di Rio, uno degli eventi più famosi al mondo. La manifestazione si tiene a Rio De Janeiro in Brasile e si concluderà il 17 febbraio 2024. Il programma enorme prevede sfilate, costumi e divertimento per le strade della città, che culmineranno nella Parata di Samba al Sambodromo realizzato nel 1984: centinaia di esibizioni di varie scuole del Paese che danno vita alla "più grande festa del pianeta", ricca di colori e ritmo. Per questo evento rinomato è necessario prenotare i biglietti con mesi di anticipo: attualmente, infatti, i ticket sono già tutti esaurita. Il costo va dai 13 euro ai 15o per i tagliandi per i gruppi.

Il Sambodromo di Rio de Janeiro

Carnevale di Rio 2024, le date e gli eventi in programma

Il Carnevale di Rio del 2024 inizia venerdì 9 febbraio 2024 con una cerimonia molto particolare. Il Re Momo, uno dei personaggi dell'evento, viene incoronato dal sindaco di Rio de Janeiro. Da qui in poi, balli, feste e sfilate in costume si moltiplicano: oltre alla Parata di Samba al sambodromo, ci sono tantissimi altri eventi che animano il Brasile, organizzati dai residenti.

La parata del Carnevale di Rio nel 2023

Altre feste molto rinomate sono il Ballo Magico al Copa, che si tiene il sabato di carnevale. È una parata molto rinominata, in cui non è raro imbattersi in qualche star o celebrities. Il dress code prevede un abito da sera per le donne e un completo nero con cravatta (nera) per gli uomini. Ovviamente, ogni anno, questo evento diventa una gara a chi ha il costume migliore, mentre tutti si muovono a ritmo di samba. Un altro evento del Carnevale di Rio molto famoso è la serie di balli del Rio Scala, una discoteca della città, dove si tiene questa festa sempre a ritmo di samba.

Un momento del Carnevale 2023

Quanto costa partecipare al Carnevale di Rio 2024

I biglietti per partecipare alla Parata di Samba al Sambodromo sono quasi del tutto esauriti da mesi, vista l'attesa internazionale che si crea intorno al Carnevale di Rio. Il prezzo dei biglietti va dai 13 euro ai 150 euro per i gruppo. Ovviamente le tariffe variano in base al settore dello stadio.

La storia del Carnevale di Rio de Janeiro

Il Carnevale di Rio è uno dei più famosi e grandiosi al mondo. È stato il primo dei Carnevali brasiliani e le origini arrivano fino all'Ottocento quando le feste mascherate molto celebri in Europa furono esportate in Brasile dalla borghesia. A inizio Novecento nascono le prime cordões, ossia una serie di gruppi che sfilano per le strade ballando e indossando costumi colorati. Insieme a questi nascono i blocos (quartieri), cioè tutte le persone di un determinato quartiere che sfilano a ritmo di musica con i tamburi.