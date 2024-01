Carnevale di Ronciglione 2024, il programma completo: orari e costo dei biglietti Storico carnevale di Ronciglione 2024 è in programma dal 28 gennaio al 13 febbraio. Ecco il calendario con tutti gli eventi. Le domeniche per la sfilata delle maschere e dei carri allegorici l’ingresso è di 7,50 euro. continua su: https://www.fanpage.it/roma/carnevale-di-ronciglione-2023-il-programma-completo-orari-e-costo-dei-biglietti/ https://www.fanpage.it/ Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto gentilmente concesse da Domenico Mancini

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Carnevale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il carnevale di Ronciglione è tra i più antichi d'Italia, con una storia lunga oltre tre secoli. I festeggiamenti quest'anno si tengono da domenica 28 gennaio a martedì grasso 13 febbraio, giornata in cui termina il carnevale. Il programma del 2024 è ricco di eventi per bambini e adulti, con sfilate, parate, corsi di gala, artisti di strada, gastronomia. Il suono del campanone annuncia l'inizio della festa e alle 14.30 da il via ad ogni pomeriggio di appuntamenti. Domenica 19 febbraio in cui ci sono i Grandiosi Corsi di Gala, ossia parate e sfilate per bambini, l'ingresso al percorso cittadino è di 7,50 euro, gratuito per i ragazzi fino a quattordici anni. I biglietti si comprano sul posto.

Carnevale di Ronciglione, date e programma per il 2024

Ecco l'elenco del programma completo del carnevale a Ronciglione per il 2024 con le date e tutti gli eventi.

Domenica 28 gennaio, 4 e 11 febbraio

Per le tre domeniche di carnevale il programma è lo stesso, con il Grandioso Corso di Gala

Ore 11.00 – Apertura del "Carnival Street Artist Show" – Festival degli artisti di strada;

Ore 12.00 – Apertura degli stand dei prodotti tipici e gastronomici;

Ore 15.00 – Passeggiata ed esibizione della Banda cittadina "Alceo Cantiani";

Ore 15.30 – Parata Storica degli Ussari;

Ore 15.45 – (335°, 336° e 337°) Grandioso Corso di Galk: maschere, carri allegorici, gruppi mascherati e bande folcloristiche.A seguire tutti in Piazza della Nave a ballare il tradizionale Saltarello di Carnevale con la Banda cittadina "A. Cantiani".

Giovedì 8 febbraio 2024, giovedì grasso

Ore 14.30 – Il Campanone di Carnevale suona a distesa per annunciare il ritorno di Re

Carnevale;

Carnevale; Ore 15.00 – Ha inizio la follia di Carnevale. Le autorità cittadine e del Carnevale consegnano

le chiavi della Città di Ronciglione a Re Carnevale scortati da un drappello di Ussari;

le chiavi della Città di Ronciglione a Re Carnevale scortati da un drappello di Ussari; Ore 15.30 – Parata Storica degli Ussari;

Ore 16.00 – Gran Carnevale dei Bambini e mascherate spontanee;

Ore 17.00 – La Confraternita di Sant'Orso offre tozzetti e vino a tutti gli ospiti. Merenda per i bambini;

A seguire il tradizionale Saltarello di Carnevale con la Banda cittadina A. Cantiani in piazza della Nave.

Sabato 10 febbraio 2024, sabato ghiotto

Ore 14.30 – Il Campanone di Carnevale suona a distesa per annunciare il Carnevale;

Ore 15.00 – Piazza della Nave. Carnevale Soap Box Race (parata di carrozzette);

Ore 16.30 – Piazza della Nave. 29° Raduno nazionale A.R.I.A. 2024. Associazione Realizzatori Italiani di Aerostati;

Manifestazione espositiva promozionale degli aerostati decorati in carta;

Manifestazione espositiva promozionale degli aerostati decorati in carta; Ore 17.00 – Carnevale Jotto. Pomeriggio gastronomico con: Polentari, Tripparoli e degustazione di carne di maiale condita e cotta al forno (porchetta);

Ore 17.30 – Piazza della Nave. Carnevale in Musica. Pomeriggio musicale con musica dal vivo.

Lunedì 12 febbraio 2024, lunedì dei Nasi Rossi.

Ore 14.30 – Il Campanone di Carnevale suona a distesa;

Ore 16.30 – 124° Tradizionale Carica dei Nasi Rossi.Ore 20.30 – Tradizionale cena di gala e veglione dell'associazione "Società dei Nasi Rossi" presso il Ristorante Due Cigni.

Martedì 13 febbraio 2024, martedì grasso

Ore 14.30 – Il Campanone di Carnevale suona a distesa;

Ore 15.30 – Parata Storica degli Ussari.Ore 16.00 – Gran Carnevale dei Bambini e mascherate spontanee;

Ore 17.30 – Tutti in Piazza della Nave a ballare il tradizionale Saltarello e musiche carnascialesche;

Ore 17.30 – Tutti in Piazza della Nave a ballare il tradizionale Saltarello e musiche carnascialesche; Ore 18.30 – Rappresentazione della Morte di Re Carnevale e apertura del suo testamento. Corteo funebre con la tradizionale fiaccolata della Compagnia della Penitenza e della Compagnia della Buona Morte;

Ore 19.30 – Partenza di Re Carnevale con il Globo Aerostatico;

A seguire il tradizionale saltarello di Carnevale con la banda cittadina A. Cantiani in Piazza della Nave.

A che ora iniziano parate e sfilate per i bambini

Le parate e sfilate per bambini iniziano dalle ore 15.30 e proseguono nel pomeriggio. Nel corso della festa i bambini mascherati si possono divertire con i balli tradizionali di carnevale insieme alle altre maschere, lanciarsi coriandoli e guardare i carri.

Quali eventi sono a pagamento e quanto costano i biglietti

L'ingresso al percorso cittadino per il carnevale di Ronciglione è di 7,50 euro. Il ticket è giornaliero e c'è il biglietto della lotteria in omaggio. L'ingresso è gratuito fino a quattordici anni, con sconti per le famiglie. I biglietti per il carnevale di Ronciglione si comprano sul posto, le biglietterie sono aperte dalla mattina nelle varie entrate del paese in viale Garibaldi, via San Giovanni, Piazzale Mancini, via Magenta, via Farnesiana, via dell'Ospedale Consorziale. Per i gruppi, si legge sul sito web e sulle pagine social dell'evento, è consigliata la prenotazione via mail per agevolazioni.