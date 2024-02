Carnevale di Viareggio 2024: date, programma, costo dei biglietti e percorso dei carri Dal 3 al 24 febbraio 2024 si tiene come ogni anno il Carnevale di Viareggio. Con i suoi caratteristici Corsi Mascherati, questo evento coinvolge bambini e adulti tra sfilate, carri e costumi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una foto del Carnevale di Viareggio del 2023

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Carnevale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Carnevale di Viareggio è, insieme a quello storico di Venezia, uno dei più celebri di tutta Italia. Con l'inizio di febbraio, la Versilia si prepara ad accogliere carri, sfilate, maschere e costumi. I festeggiamenti si terranno dal 3 al 24 febbraio 2024, anche se già dall'1 cominciano eventi per grandi e piccoli. Giunto alla sua 151esima edizione, questo evento che attrae turisti da tutto il mondo è conosciuto per via dei suoi carri allegorici, noti anche come Corsi Mascherati, paragonabili a dei veri e propri monumenti. Ideato nel 1873, il Carnevale di Viareggio sfila per la prima volta lungo i due celebri Viali a Mare. Nel 1930 Uberto Bonetti crea la celebre maschera simbolo dell'evento viareggino: Burlamacco, che richiama la "burla" del carnevale e a cui si affiancherà, nel 1931, Ondina, emblema della bagnante che popola la Versilia in estate.

Il Carnevale di Viareggio del 2023

Carnevale di Viareggio 2024: date e orari dei Corsi Mascherati

Il Carnevale di Viareggio apre le porte con laboratori e spettacoli a tema giovedì 1 febbraio. Tuttavia, il vero inizio della manifestazione e il primo Corso Mascherato, ossia la prima sfilata dei carri, si terrà sabato 3 febbraio alle 15. Si parte con la Cerimonia di Apertura a cui segue, alle 16, il triplice colpo di cannone che dà il via alla prima sfilata. Uno spettacolo pirotecnico chiude la prima giornata del Carnevale. Le altre sfilate dei carri allegorici si terranno giovedì 8 alle 18, domenica 11 alle 15, martedì 13 alle 15 (Martedì Grasso), domenica 18 alle 15. Sabato 24 alle 17 grande sfilata finale che chiude il Carnevale 2024. Dopo l'ultimo Corso Mascherato, sarà letto il verdetto della giuria che voterà il miglior carro della 151esima edizione. Il giorno seguente, domenica 25 febbraio, a partire dalle 15 si terrà la premiazione in piazza Mazzini.

La maschera di Burlamacco

Quanto costa partecipare al Carnevale di Viareggio: i prezzi dei biglietti

Per partecipare ai Corsi Mascherati del Carnevale di Viareggio 2024 è necessario acquistare un biglietto. I biglietti possono essere acquistati online sul sito del Carnevale di Viareggio o nelle biglietterie fisiche della Cittadella del Carnevale (il quartiere dedicato all'allestimento dell'evento), in via Santa Maria Goretti e agli ingressi delle sfilate dei carri sul lungomare. La biglietteria della Cittadella è aperta dal lunedì al giovedì 9.00-13-00 e 15.00-18.00 e il venerdì: 9.00-13-00 e 15.00-17.00. È possibile prendere il biglietto anche nei giorni delle sfilate: in quel caso, è aperta dalle 9 del mattino con orario continuato.

Leggi anche Quando chiudono le scuole per Carnevale 2024, il calendario dei giorni di vacanza regione per regione

Una maschera del Carnevale di Viareggio

Il biglietto per un singolo Corso Mascherato, con data definita nel momento dell'acquisto, viene venduto a partire dai 22 euro per gli adulti e a partire dai 16,50 euro per i ragazzi sotto i 14 anni. Se si acquista il ticket con il posto numerato in tribuna con data prefissata il prezzo è a partire da 45 euro. Tra i biglietti speciali è possibile acquistare a prezzo scontato il ticket di accesso alla sfilata dei carri di Giovedì Grasso, 8 febbraio: il biglietto costa 15 euro mentre il pacchetto che prevede l'ingresso e il supplemento con il posto a sedere numerato in tribuna viene venduto a partire dai 25 euro. L'abbonamento a tutti i 6 Corsi Mascherati viene venduto a partire da 50 euro. Se si vuole acquistare un biglietto open, ossia un tagliando senza specificare la data della singola sfilata, il costo è di 25 euro.

Un carro del carnevale di Viareggio dell'edizione 2023

Dove sfilano i carri a Viareggio, la mappa e il percorso dei Corsi Mascherati

I carri del Carnevale di Viareggio 2024 sfilano, come ogni anno, lungo i Viali a Mare della città. Ci sono diversi accessi per arrivare al circuito. C'è l'ingresso su viale Margherita (lato Molo) e su viale Marconi (lato nord). Ci sono anche gli ingressi "laterali" su via Vespucci, su via Saffi, dove si trova l'area nonni e nipoti e su piazza Mazzini, l'entrata più vicina per coloro che arrivano a Viareggio in treno. I carri sfilano in senso circolare lungo i due viali che compongono la Passeggiata del lungomare. Per consultare tutti i punti d'accesso è possibile scaricare la mappa del Carnevale 2024.

La mappa del carnevale 2024

Il programma del Carnevale di Viareggio 2024

Il Carnevale di Viareggio dura per tutto l'intero mese di febbraio. Come ogni anno, in occasione delle sfilate dei carri allegorici, i Corsi Mascherati saranno suddivisi in carri di prima e seconda categoria, mascherate in gruppo e maschere isolate. Intorno a questi eventi, sono tanti i laboratori, gli spettacoli teatrali, le mostre e le visite guidate alla Cittadella del Carnevale, luogo dedicato alla realizzazione delle maschere. Il programma completo si può trovare sul sito del Carnevale di Viareggio.

Alcuni costumi dell'edizione 2023 del Carnevale di Viareggio