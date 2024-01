Carnevale di Venezia 2024: le date e il programma di feste e parate Il Carnevale di Venezia inaugura questo fine settimana: anche per questa edizione il programma comprende tanti eventi, parate, maschere e costumi da non perdere dal 27 gennaio al 13 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Venezia celebra il Carnevale 2024. Il 27 gennaio si apre il periodo di festa che durerà fino al 13 febbraio, martedì Grasso. La città si prepara a ospitare parate e grandi eventi che quest'anno celebrano la figura di Marco Polo, a 700 anni dalla morte del viaggiatore: la rassegna s'intitolerà Ad Oriente. Il viaggio mirabolante di Marco Polo. Si parte questo sabato e domenica a Mestre, con la Carnival Street Show e il corteo delle tradizionali imbarcazioni, per poi proseguire fino a giovedì Grasso (8 febbraio), tra eventi gratuiti e spettacoli a pagamento. Ecco il programma e le date per adulti e bambini.

Carnevale di Venezia 2024, le date e il programma degli eventi

Tutto pronto per il Carnevale di Venezia 2024. Anche quest'anno la direzione artistica è stata affidata allo scenografo Massimo Cecchetto. Si comincia sabato 27 e domenica 28 gennaio con Venezia, Mestre e le isole della laguna che saranno colorate a festa per l'anteprima del Carnevale diffuso. Sabato 27 gennaio il Carnival Street Show colorerà il Teatrino di Piazza Ferretto di Mestre e Piazza San Marco a Venezia: saranno allestiti due teatri identici, dallo stile orientale che riprende il tema del viaggio di Marco Polo: qui si terrà un concorso per la maschera più bella, insieme a musica e spettacoli.

Il Carnevale Diffuso riprende poi sabato 3 e domenica 4 e da giovedì 8 fino a martedì 13 febbraio. Gli spettacoli a Venezia si terranno dalle 11 alle 12.30 per poi riprendere nel pomeriggio dalle 14 alle 18. A Mestre, invece, gli orari degli show diffusi saranno: 11.30-12 e 15.30-18.30. Tutti gli artisti e i luoghi coinvolti sono elencati sul sito ufficiale del Carnevale. Sabato 27 gennaio torna anche la rassegna Venezia ovvero l'arte della commedia, una programmazione comica curata dalla Compagnia Pantakin che per tutto il Carnevale proporrà spettacoli in Campo Santo Stefano e Piazzetta San Marco.

Domenica 28 gennaio, invece, spazio a uno dei momenti più significativi e divertenti del Carnevale veneziano: il corteo acqueo con le decine di imbarcazioni tradizionali e capitanato dalla Pantegana, ossia una barca a forma di topo gigante. Da anni questo appuntamento rappresenta il via ufficioso delle parate e delle feste a Venezia. Le piccole barche saranno decorate, mentre i partecipanti saranno tutti vestiti con i costumi del Carnevale e attraverseranno i punti simbolo di Venezia: da Punta della Dogana si percorre il Canal Grande e si passa sotto gli archi del ponte di Rialto, dove culmineranno i festeggiamenti.

Carnevale di Venezia con i bambini: le sfilate e le parate

Benché gli eventi citati fino a ora siano adatti a bambini e famiglie, il Carnevale di Venezia offre delle occasioni ad hoc per loro. In Campo San Polo è allestita una pista di pattinaggio che sarà aperta fino al 13 febbraio. Il sabato la pista resta aperta dalle 11 alle 20, mentre la domenica fino alle 19. Un'altra pista aperta in occasione del Carnevale sarà aperta a Marghera.

Non mancano le parate e le feste per i più piccoli come il Carnevale con i ragazzi a Malcontenta, una località in provincia di Venezia che al Teatro S.Ilario mette in scena: Il Gatto con gli stivali domenica 28 gennaio alle 16; Topo di campagna-topo di città domenica 4 febbraio sempre alle 16; Aggiungi un posto a tavola domenica 11 alle 16. Martedì 13 febbraio gran finale con la sfilata in maschera. A Ceggia si tiene il 71esimo Carnevale dei Ragazzi con feste, sfilate e parate in maschera con i carri dal 27 gennaio al 13 febbraio. Anche Jesolo dedica due settimane al Carnevale. Dal 4 al 18 febbraio, l'organizzazione prevede due rassegne dedicate ai piccoli con animazione, distribuzione di frittelle e sfilata. Orari e informazioni sul sito ufficiale.

Quali sono gli eventi a pagamento al Carnevale di Venezia: i costi dei biglietti

Ma quali sono gli eventi a pagamento del Carnevale di Venezia? Sicuramente una delle iniziative simbolo di questa edizione 2024 è Terra Incognita- Il mirabolante viaggio di Marco Arsenale Water Show, che torna dopo i successi delle edizioni 2022 e 2023. All'Arsenale Nord venerdì 2 febbraio si terrà un atteso doppio spettacolo (alle 18.30 e alle 21): 30 minuti di show che fanno rivivere il viaggio di Marco Polo in Oriente attraverso luci, giochi pirotecnici sull'acqua ed effetti speciali mozzafiato che uniranno arte e tecnologia nelle acque della Darsena Grande.

I biglietti per assistere allo spettacolo si acquistano sia per i pontili galleggianti sia per le tre tribune: possono essere acquistati online sul sito dell'evento oppure punti vendita Vela Venezia Unica di: Piazzale Roma, Iat Scalzi, Iat Correr Piazza San Marco, Mestre Piazzale Cialdini, Iat Aeroporto, Dolo e Sottomarina. Il costo va dai 40 euro del Pontile gold centrale ai 30 della Tribuna. Sono previste riduzioni per gli under 18 e i residenti del Comune di Venezia

Dove parcheggiare a Venezia per il Carnevale 2024

Venezia può essere interamente visitata a piedi ma, per chi arriva da fuori, è possibile utilizzare l'auto o raggiungerla con il treno. Sicuramente questo è uno dei periodi più affollati in cui visitare Venezia per questo il consiglio è di prenotare in anticipo un posto in uno dei parcheggi della città. Uno dei più grandi della città è il parcheggio di Piazzale Roma, che conta più di 2mila posti auto. Da qui potrete raggiungere il ponte di Calatrava o la stazione di Venezia Santa Lucia: da qui potrete scegliere se muovervi a piedi o spostarvi con il vaporetto in Laguna.