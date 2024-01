Carnevale 2024, tutte le date: quando inizia e quando finisce con il Martedì Grasso Nel 2024 quando inizia Carnevale e quando finisce? Le date cambiano ogni anno, essendo una festa mobile e sono diverse tra rito ambrosiano e romano. Quest’anno il periodo del Carnevale inizia il 28 gennaio e finisce il 13 febbraio, cosiddetto Martedì Grasso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Carnevale di Venezia

L'intero periodo del Carnevale 2024 va dal 28 gennaio (la cosiddetta domenica di Settuagesima circa 70 giorni prima la domenica di Pasqua) e si concluderà il 13 febbraio. Essendo una festa mobile, le sue date cambiano di anno in anno e variano nel calendario a seconda di quando cade la Pasqua, festività anch'essa mobile. Come sempre, c'è da fare una differenza tra rito romano e rito ambrosiano, che sono leggermente diversi. Milano segue il secondo rito e dunque le date del suo Carnevale sono differenti rispetto al resto d'Italia. Il capoluogo lombardo sente molto questa festività, che nel nostro Paese ha diversi punti di riferimento diventati famosi in tutto il mondo: il Carnevale di Venezia e Viareggio in primis, ma anche quello di Fano (uno dei più antichi) e quello di Cento (gemellato con di Rio de Janeiro).

Quando inizia e quando finisce Carnevale 2024: le date

Le date del Carnevale 2024 sono diverse dal Carnevale 2023. Si comincia come sempre 70 giorni prima della domenica di Pasqua (che cade quest'anno il 31 marzo): è per questo che la domenica si chiama Settuagesima. Il periodo dei festeggiamenti quindi quest'anno comincia il 28 gennaio per culminare martedì 13 gennaio, da tutti conosciuto come il Martedì Grasso. Gli appuntamenti intermedi sono: giovedì 8 febbraio (chiamato invece Giovedì grasso) e domenica 11 febbraio (l'effettiva domenica di Carnevale). Il 14 febbraio, oltre che San Valentino, sarà anche il Mercoledì delle Ceneri, quello che segna l'inizio della Quaresima, i 40 giorni che portano al giorno di Pasqua.

Carnevale di Viareggio

Quindi, riassumendo:

domenica 28 gennaio: inizio Carnevale 2024;

giovedì 8 febbraio: giovedì grasso;

domenica 11 febbraio: domenica di Carnevale;

martedì 13 febbraio: Martedì Grasso;

mercoledì 14 febbraio: mercoledì delle Ceneri, inizio Quaresima

sabato 17 febbraio: Carnevale ambrosiano 2024.

Carnevale di Venezia

Come si calcolano i giorni di Carnevale

Queste date fanno riferimento al rito romano, che per calcolare il giorno di Carnevale tiene conto di quello di Pasqua. Questa festa cade sempre di domenica, ma cade ogni anno in un giorno diverso compreso tra il 22 marzo e il 25 aprile. Nello specifico, Pasqua è la prima domenica dopo il primo plenilunio (luna piena) di primavera. Il Carnevale cade esattamente sei settimane prima. Diverso è a Milano e in alcune zone che erano sotto la diocesi della città lombarda, che seguono il rito ambrosiano. In questo secondo caso, Carnevale (il Carnevalone) cade sabato 17 febbraio, quindi i festeggiamenti si protraggono più a lungo rispetto al resto del Paese. Ma perché questa differenza? C'è una doppia interpretazione: secondo la leggenda fu addirittura l'allora vescovo Sant'Ambrogio ad avanzare questa richiesta, nel IV secolo d.C. La verità, è che di base c'è una diversa interpretazione del calendario e un differente computo dei giorni della Quaresima, tra Chiesa ambrosiana e romana.

Carnevale di Viareggio

Cosa fare a Carnevale 2024 in Italia

Dire Carnevale in Italia fa pensare immediatamente a due città: Venezia e Viareggio sentono moltissimo la ricorrenza e ogni anno la celebrano in grande stile, attirando turisti da ogni parte del mondo. Il Carnevale di Venezia si festeggia quest'anno dal 27 gennaio al 13 febbraio 2024 con un calendario ricco di eventi. Questa edizione rende omaggio a Marco Polo e vede ancora una volta la firma del Direttore Artistico e scenografo del Teatro La Fenice Massimo Checchetto. Per quanto riguarda, invece, il Carnevale di Viareggio l'appuntamento è da sabato 3 febbraio 2024 a sabato 24 febbraio 2024.

Carnevale di Venezia

Vacanze di Carnevale 2024: quanti giorni chiudono le scuole

In occasione del Carnevale, per i giorni di chiusura delle scuole si seguono i calendari scolastici regionali, ma poi i singoli collegi docenti con delle apposite delibere possono concedere qualche giorno aggiuntivo di vacanza. Le vacanze di Carnevale 2024, dunque, variano da regione a regione:

Lombardia: 16 e 17 febbraio per il rito ambrosiano;

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia: 12 e 13 febbraio

Friuli Venezia Giulia, Molise, Valle d’Aosta, Veneto: 12-14 febbraio;

Sardegna: 13 febbraio;

Provincia di Trento: 8-13 febbraio;

Provincia di Bolzano: 12-16 febbraio;

Piemonte: 10-13 febbraio.