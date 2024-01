Quando chiudono le scuole per Carnevale 2024, il calendario dei giorni di vacanza regione per regione Il calendario regione per regione e in aggiornamento della chiusura delle scuole per le vacanze di Carnevale, che quest’anno cade con il Martedì Grasso il 13 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Dopo le vacanze di Natale, arrivano quelle di Carnevale, molto attese dagli studenti italiani non solo perché potranno partecipare a sfilate in maschera e a feste, ma anche perché in molte regioni chiuderanno le scuole. Le celebrazioni per il Carnevale cominciano sabato 27 gennaio.

Quest'anno il cosiddetto Giovedì Grasso cade l‘8 febbraio, domenica 11 febbraio è l'effettiva domenica di Carnevale e martedì 13 è il Martedì Grasso che chiude i festeggiamenti. Si ricordi che i giorni di vacanza scolastica variano a seconda del territorio.

I primi a sospendere le lezioni saranno gli studenti del Trentino, dove le scuole resteranno chiuse all'8 al 12 febbraio, mentre gli ultimi a tornare sui banchi saranno gli alunni della provincia autonoma di Bolzano, per i quali le vacanze di Carnevale durano dal 10 al 16 febbraio. Menzione a parte merita la Lombardia, che il 16 e il 17 febbraio celebra il Carnevale Ambrosiano: a Milano e nei paesi limitrofi la festa si prolunga fino al sabato che precede la prima domenica di Quaresima, giorno in cui si festeggia per l'appunto il Carnevale ambrosiano o Carnevalone.

Vacanze di Carnevale 2024, l'elenco delle date regione per regione

Ma vediamo, nello specifico, quando ci saranno le vacanze di Carnevale a scuola regione per regione. L'elenco è in aggiornamento:

Valle D'Aosta : 12-14 febbraio;

: 12-14 febbraio; provincia di Bolzano : 10-16 febbraio;

: 10-16 febbraio; Trentino: 8-13 febbraio;

8-13 febbraio; Campania : 12-13 febbraio;

: 12-13 febbraio; Calabria : 12-13 febbraio;

: 12-13 febbraio; Veneto: 12-14 febbraio;

12-14 febbraio; Friuli Venezia Giulia : 12-14 febbraio;

: 12-14 febbraio; Basilicata : 12-13 febbraio;

: 12-13 febbraio; Piemonte : dal 10 al 13 febbraio;

: dal 10 al 13 febbraio; Molise : dal 12 al 14 febbraio;

: dal 12 al 14 febbraio; Sardegna : 13 febbraio;

: 13 febbraio; Lombardia: 16-17 febbraio.

Quando riaprono le scuole dopo le vacanze di Carnevale 2024

Come si vede, tutte le Regioni che hanno deciso di chiudere le scuole per le vacanze di Carnevale quasi tutti restano chiuse fino al 13, qualcuna anche il 14 febbraio, che quest'anno oltre a essere la festività di San Valentino coincide con il Mercoledì delle Ceneri. Vacanze fino al 17 febbraio solo in Lombardia, dove si celebra il Carnevale Ambrosiano.