Carnevale di Ivrea 2024, date e come partecipare alla storica Battaglia delle Arance Da sabato 10 a martedì 13 febbraio prende il via il Carnevale di Ivrea 2024: tutti gli eventi, le sfilate e le date della celebre Battaglia delle Arance.

A cura di Arianna Colzi

Carnevale d'Ivrea

Anche quest'anno torna il Carnevale d'Ivrea, uno dei più caratteristici di tutto il Paese. Nella città in provincia di Torino dal 10 al 13 febbraio 2024, torna quello che viene definito "il più antico carnevale storico d'Italia". Tra costumi, parate in maschera, storia e tradizioni, l'appuntamento più atteso è sicuramente quello della Battaglia delle Arance che si terrà domenica 11, lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2024. Questa iniziativa è la più spettacolare e celebre di tutta la manifestazione, con un totale di 4milioni 285mila arance utilizzate in questa lotta a nove squadre, che simboleggia lo scontro tra il popolo e il feudatario tiranno. Contro gli sprechi, ogni anno il Carnevale d'Ivrea utilizza arance non adatte al consumo alimentare. Domenica 11 febbraio, per partecipare all'evento, sarà necessario comprare un biglietto dal costo di 15 euro, con riduzioni per bambini e ragazzi.

Le date del Carnevale di Ivrea 2024 e il programma degli eventi

Il Carnevale di Ivrea si concentra nei quattro giorni che vanno dal 10 al 12 febbraio. Si comincia sabato 10 con la presentazione alle 21 della Vezzosa Mugnaia dal balcone del Palazzo Municipale. Quest'ultima è simbolo della festa di Carnevale, emblema di libertà dal 1858. Ad accompagnarla il Generale della Scorta dell'onore della Mugnaia, il Sostituto Gran Cancelliere. Dopo la presentazione, via al corteo storico, con tanto di fiaccolata, spettacolo di fuochi d'artificio e sfilata degli aranceri.

Un momento del Carnevale

La domenica di Carnevale si comincia con la distribuzione dei fagioli grassi alle 9 alle Fagiolate del Castellazzo, San Lorenzo, via Dora Baltea e San Bernardo. Dopo la visita della Mugnaia, alle 14 al via la marcia del Corteo Storico da piazza di città e poi al via la prima battaglia delle arance. Quest'ultimo evento animerà il carnevale fino a martedì 13, quando si terranno le premiazioni delle squadre. Sempre martedì spazio al tradizionale abbruciamento degli Scarli della parrocchia di San Salvatore a Ivrea davanti alla Vezzosa Mugnaia.

Le arance al Carnevale d'Ivrea

Quando ci sarà la battaglia delle arance al Carnevale di Ivrea 2024

La Battaglia delle Arance al Carnevale di Ivrea 2024 si terrà domenica 11, lunedì 12 e martedì 13 febbraio, per tre pomeriggi consecutivi. È il momento più atteso del carnevale piemontese e per il quale centinaia di turisti accorrono nella città in provincia di Torino. Ogni anno 7mila quintali di arance arrivano in città per il Carnevale, più di 4milioni di frutti non commestibili che arrivano da aziende calabresi e siciliane che operano nel circuito di Libera. Secondo le stime degli organizzatori, ognuno dei 7mila aranceri tira 240 arance al giorno.

I resti delle arance a terra in una foto dell'edizione 2019

Chiunque può iscriversi alla Battaglia e prendere parte a una delle nove squadre di aranceri a piedi o salire su uno 54 carri da getto. Il meccanismo di questa simbolica lotta per la libertà, infatti, prevede uno scontro tra gli aranceri a piedi e quelli sui carri. La città di Ivrea sente moltissimo questo momento: oltre a partecipare alla battaglia, gli abitanti proteggono i palazzi storici con reti e assi di legno e si vestono a festa con bandiere e gonfaloni.

Un'immagine della Battaglia delle Arance del 2019

La mappa del Carnevale di Ivrea 2024

Per tutti coloro che arrivano da fuori Ivrea, l'organizzazione del Carnevale ha realizzato una mappa che segnala i momenti più significativi dell'evento e i rispettivi luoghi d'accesso. Ogni porta d'accesso al centro della città è accompagnata dalle varie traiettorie di provenienza. La mappa è consultabile e scaricabile sul sito del Carnevale d'Ivrea 2024.

La mappa

Costo dei biglietti e dove acquistarli

I biglietti per il Carnevale di Ivrea 2024 sono acquistabili online e nelle biglietterie presenti ai sei varchi d'accesso alle città. Gli eventi del carnevale sono quasi tutti gratuiti, tuttavia per accedere alle iniziative di domenica 11 febbraio, inclusa la Battaglia delle Arance, è necessario comprare un ticket. I residenti di Ivrea hanno accesso gratuito al Carnevale, mentre per tutte le persone che vengono da fuori città il costo del biglietto d'accesso è di 15 euro per gli adulti, 10 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Per i bambini sotto i 12 anni l'accesso è gratuito.

La Vezzosa Mugnaia

La storia del Carnevale di Ivrea

Il Carnevale di Ivrea è una manifestazione storica dall'alto valore simbolico, nel corso della quale la città celebra la sua capacità di liberarsi dalla tirannia di un feudatario nel Medioevo. Un nobile del Monferrato che aveva imposto condizioni di vita durissime in città, venne cacciato grazie a Violetta, la figlia di un mugnaio, che uccide il marchese che voleva abusare di lei. Questo episodio diede il via alla ribellione del popolo che oggi viene ricostruita nella Battaglia delle Arance: gli aranceri a piedi sono il ceto popolare vessato, mentre i combattenti sui carri, protetti e mascherati, sono i ricchi signori. I rappresentanti del popolo indossano il Berretto Frigio, un cappello rosso a forma di calza che simboleggia l’adesione alla rivolta. Questi festeggiamenti sono raccontati a partire dagli inizi dell'Ottocento.

Un momento della Battaglia delle arance