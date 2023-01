Carnevale 2023, le date: quando inizia e quando finisce con il rito romano Le date del Carnevale cambiano ogni anno, essendo una cosiddetta “festa mobile”. Ecco quando cade Carnevale nel 2023 con le date di giovedì e martedì grasso.

A cura di Giusy Dente

Carnevale di Venezia 2020

Il Carnevale 2023 è alle porte e quest'anno c'è tanta voglia di festeggiare, soprattutto perché si è ulteriormente allentata la maglia delle restrizioni, che per due anni ha reso impossibile svolgere i riti come di consueto. La tradizione in Italia è molto sentita soprattutto in alcune città come Viareggio e Venezia, dove il Carnevale è una festa grandiosa e organizzata in ogni minimo dettaglio, che accoglie turisti da ogni dove pronti a immergersi in una colorata atmosfera fatta di maschere, coriandoli, carri allegorici, balli e musica. Il periodo del Carnevale (secondo il rito romano) inizia la domenica della Settuagesima, segue il Giovedì grasso e si chiude col Martedì grasso, passando per la domenica di Carnevale. Diverso è il rito ambrosiano.

Le date del Carnevale 2023, quando inizia e quando finisce

Domenica 5 febbraio 2023 è la data da segnare sul calendario, quella che segna ufficialmente l'inizio del Carnevale 2023, esattamente 70 giorni prima della domenica di Pasqua (che cade quest'anno il 9 aprile). Non a caso si chiama Settuagesima. La festa si concluderà martedì 21 febbraio, popolarmente noto come Martedì Grasso. Gli appuntamenti intermedi sono: giovedì 16 febbraio (il cosiddetto Giovedì grasso) e domenica 19 febbraio (l'effettiva domenica di Carnevale). Il 22 febbraio sarà invece il Mercoledì delle Ceneri, il momento di inizio della Quaresima, ossia il periodo di 40 giorni che precede il giorno di Pasqua. Quindi:

giovedì 16 febbraio: Giovedì grasso;

domenica 19 febbraio: domenica di Carnevale;

martedì 21 febbraio: Martedì Grasso.

Carnevale di Venezia 2020

Queste date fanno riferimento al rito romano, che differisce da quello ambrosiano. Mentre in tutta Italia è il mercoledì delle Ceneri che dà avvio alla Quaresima, a Milano (e per alcune zone che erano sotto la diocesi della città lombarda) i festeggiamenti durano di più e vanno avanti fino al sabato che precede la prima domenica di Quaresima (quest'anno fino al 25 febbraio). Il Carnevalone milanese, secondo la leggenda, è il frutto di una richiesta dell'allora vescovo Sant'Ambrogio. In realtà dipende da una diversa interpretazione del calendario.

Carnevale di Viareggio 2022

Come si calcolano le date del Carnevale

A differenza del Natale, che cade sempre nello stesso giorno, il Carnevale ha un posizionamento variabile nel calendario che è strettamente legato alla Pasqua. Sono entrambe due "feste mobili" . La data di Pasqua cambia di anno in anno. L'unica certezza immutabile è che è sempre di domenica, solitamente tra il 22 marzo e il 25 aprile. Nello specifico, si tratta della prima domenica dopo il primo plenilunio (luna piena) di primavera. La data della Pasqua è fondamentale per calcolare quella del Carnevale, che cade esattamente sei settimane prima.

Carnevale di Viareggio 2005

Cosa fare a Carnevale 2023 in Italia

Viareggio e Venezia sono città conosciute in tutto il mondo per i festeggiamenti che vengono organizzati ogni anno in occasione di Carnevale, una celebrazione in grande stile a cui partecipa tutta la comunità. Quest'anno il Carnevale di Venezia (4-21 febbraio 2023) vede la direzione artistica di Massimo Cecchetto; strade e piazze si affolleranno di musica, spettacoli di luci, ballerini, maschere.

Il Volo dell’Angelo 2018 – Carnevale di Venezia

Imperdibili il tradizionale corteo sull'acqua di imbarcazioni tipiche locali e soprattutto la sfilate dei carri allegorici. Percorreranno tutto il territorio cittadino, dalle isole della laguna (Lido, Pellestrina, Burano) alla terraferma (Campalto, Mestre, Zelarino, Marghera). Quest'anno niente Volo dell'Angelo dal campanile di piazza San Marco.

Il Volo dell’Angelo 2020 – Carnevale di Venezia

A Viareggio quest'anno la festa è particolarmente importante, perché ricorrono i 150 anni delle celebrazioni. Il programma del Carnevale più famoso d'Italia prevede sei Corsi Mascherati, il nome con cui vengono chiamate le sfilate di maschere e carri allegorici, vere e proprie opere d'arte realizzate da artigiani del posto con precisione e cura dei dettagli.

Carnevale di Venezia 2014

Previsti festeggiamenti anche a Ronciglione, Acireale e Putignano. Qui le celebrazioni del Carnevale sono antichissime e prevedono riti e tradizioni in cui si alternano sacro e profano tra sfilate, processioni religiose, banchetti, balli in maschera. Antichissimo è anche il Carnevale di Fano (che risale addirittura al 1347) e mentre quello di Cento ha la particolarità di essere gemellato con quello di Rio de Janeiro.