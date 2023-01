Vacanze di Carnevale 2023, quando chiudono e riaprono le scuole: il calendario Il Carnevale 2023 inizia il 16 febbraio con il Giovedì Grasso e termina il 21 febbraio con il Martedì Grasso: in alcune Regioni chiuderanno anche le scuole. Ecco quali e in che giorni le lezioni saranno sospese.

A cura di Antonio Palma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Carnevale 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Carnevale 2023 sta per arrivare e si concluderà il 21 febbraio prossimo con la consueta giornata del Martedì Grasso. Un piccolo periodo di vacanze anche per gli studenti con le scuole che resteranno chiuse in alcuni giorni della settimana, diversi però tra regione e regione, ma non in tutte le regioni.

La data del Carnevale cambia ogni anno: nel 2023 si comincia il 16 febbraio con il Giovedì Grasso, fino al Martedì grasso che cade il 21 febbraio, prima del mercoledì delle ceneri che dà inizio alla Quaresima. Non tutte le scuole chiuderanno per Carnevale, e nella maggior parte delle regioni le lezioni saranno sospese solo per pochi giorni.

In base alla regola dei giorni minimi di lezione da garantire annualmente per tutti, le Regioni infatti hanno deciso autonomamente i festivi da aggiungere alle festività uguali per tutti in Italia e quindi anche i giorni di stop alle lezioni per il Carnevale 2023 variano da regione a regione. Inoltre i singoli istituti, nella propria autonomia, hanno la possibilità di effettuare degli adattamenti al calendario regionale, purché sia garantito il numero minimo di lezioni. La maggior parte delle scuole ovviamente chiuderanno il 20 e 21 febbraio ma non mancano le sorprese come in Lombardia, dove lo stop avverrà più avanti perché si segue il rito ambrosiano, e l'Alto Adige dove le scuole rimarranno chiuse per l'intera settimana. Ecco l’elenco completo:

Leggi anche Storia e origini del Carnevale, il significato della festa e le tradizioni nel mondo