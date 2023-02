Carnevale Ambrosiano 2023 a Milano, le date e quanti giorni chiudono le scuole A Milano il carnevale si chiuderà il 25 febbraio: a differenza delle altre città d’Italia, dove si segue il rito romano, a Milano è diffuso il rito ambrosiano secondo cui l’ultimo giorno di carnevale è il “sabato grasso” e cioè quattro giorni dopo il “martedì grasso”.

A Milano si festeggia il carnevale che si chiuderà il 25 febbraio: a differenza delle altre città d'Italia, dove si segue il rito romano, a Milano è diffuso il rito ambrosiano secondo cui l'ultimo giorno di carnevale è il “sabato grasso” e cioè quattro giorni dopo il “martedì grasso”, che invece viene celebrato nel resto d’Italia.

Nell'arcidiocesi di Milano, la Quaresima non inizia il mercoledì delle ceneri, ma la domenica successiva che è detta "in capite". Il carnevale ambrosiano si festeggia anche in una parte della provincia di Como, a Varese, a Monza, a Lecco e in alcune località di Bergamo. Le scuole quindi resteranno chiuse dal 24 e fino al 26 febbraio.

Quando inizia e finisce il Carnevale Ambrosiano a Milano, le date 2023

A differenza che nel resto d'Italia, nel capoluogo meneghino e non solo il carnevale durerà di più. A Milano infatti non chiuderà martedì grasso, ma si potrà continuare a festeggiare fino al 25 febbraio, che è così chiamato "sabato grasso". E anche per questo motivo, le scuole saranno chiuse.

Perché il Carnevale a Milano dura di più

La tradizione vuole che le origini del Carnevale Ambrosiano siano da attribuire al Vescovo Ambrogio. Tra il racconto più noto, c'è quello che vede il Vescovo impegnato in un pellegrinaggio. Avrebbe poi detto che sarebbe tornato per Carnevale proprio per celebrare i primi riti della Quaresima in città. I cittadini aspettarono che tornasse. Il Vescovo arrivò con quattro giorni di ritardo.

Quanti giorni chiudono le scuole a Milano per il carnevale

Chi segue il calendario romano, vedrà la scuola chiusa il 20 e 21 febbraio. Per la maggior parte delle scuole milanesi, che invece seguono il carnevale ambrosiano, le scuole potrebbero rimanere chiuse per tutto il weekend del 24 febbraio.