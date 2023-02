Carnevale Ambrosiano a Milano 2023, gli eventi e le sfilate in programma il weekend del 25-26 febbraio Per il weekend del 24, 25 e 26 febbraio 2023 sono in programma diversi eventi, parate e spettacoli a Milano in occasione del Carnevale Ambrosiano. Tra questi il Carnevale al Museo, il Milano Clown Festival, il Carnevale in Piazza Portello o ancora la Sfilata in maschera sul Naviglio.

A cura di Ilaria Quattrone

Per il weekend del 24, 25 e 26 febbraio 2023 sono in programma diversi eventi, parate e spettacoli a Milano in occasione del Carnevale Ambrosiano, che termina proprio sabato 25 febbraio. Sono diverse le tradizioni che spiegano perché nel capoluogo meneghino il Carnevale dura di più.

Tutte sono legale a Sant'Ambrogio. La più famosa è quella che vede il Vescovo impegnato in un pellegrinaggio da cui sarebbe tornato proprio per Carnevale per celebrare poi i riti della Quaresima. Ambrogio sarebbe arrivato con quattro giorni di ritardo.

E proprio per il weekend conclusivo di Carnevale, sono diversi gli eventi pensati per i cittadini e in particolare per i bambini come il Carnevale al Museo o il Milano Clown Festival.

Sfilata in maschera sul Naviglio

Per Sabato 25 febbraio gli Angeli dei Navigli hanno organizzato una sfilata in maschera sul Naviglio Grande. Atleti e non si travestiranno e saliranno su canoe, kayak, stand up paddle e barche da canottaggio della San Cristoforo per la sfilata di carnevale. Su una delle imbarcazioni, una enorme canoa di dodici metri, ci saranno alcuni musicisti. La partenza dalla Canottieri è prevista per le 16:00 e l'arrivo in Darsena poco prima delle 17.00

Milano clown festival

Il 25 febbraio 2023 si concluderà il Clown Festival. Per quattro giorni sono stati previsti eventi tra circo-teatro, spettacoli e performance da Piazza Duomo al quartiere Isola e fino al Parco Trotter. I migliori artisti di circo e teatro di strada del mondo sono arrivati a Milano proprio per offrire ai cittadini il meglio dei loro spettacoli.

Le mille e una piazza 2023 – Il mercato dei saltimbanchi

Fino al 26 febbraio va in scena Il mercato dei saltimbanchi, organizzato da Atelier Teatro. Gli artisti porteranno in città la commedia dell'arte e il teatro popolare. Diverse compagnie teatrali porteranno i loro spettacoli gratuiti su palchi, piazze, parchi e giardini. In questo modo si potranno conoscere il "Trionfo di Arlecchino", l'"Amore delle tre melarance", "L'asino d'oro" di Apuleio, passando dall'"Inferno" di Dante con "Tra la perduta gente".

Sabato 25 febbraio in Piazza Mercanti ci sarà il palco “Cyrano de Bergerac” di Eugenio Allegri dove si esibiranno diverse compagnie, nella competizione chiamata “L’Arena di Cyrano”. Alla fine si vincerà il premio “Le mille e una piazza”.

Carnevale al Museo

Sono diversi gli eventi previsti per il Carnevale per i più piccoli. Venerdì 24 e sabato 25 febbraio ci sarà l'evento "A Carnevale ogni stella vale" per i bimbi dai sei anni in più. Il costo del biglietto è di cinque euro, ridotto di tre euro. Al Castello, alle ore 15.30 del 25 febbraio, ci sarà "Apprendisti pittori" riservato ai bambini tra i 6 e i 10 anni. La prenotazione sarà obbligatoria e il biglietto costa 8 euro a persona più il biglietto di entrata al Castello.

Domenica 26 febbraio, alle ore 15, ci sarà Merlate per famiglie per i bambini dagli 8 anni in su. Il costo sarà di 15 euro per gli adulti, 12 per i bimbi più due euro di microfonaggio e la prenotazione è obbligatoria. Al Museo Archeologico, dalle 17.30, ci sarà lo speciale Carnevale "Delitto al Museo". Il biglietto costerà 15 euro a bambino e la prenotazione sarà obbligatoria.

Alle Gallerie d'Italia ci sarà l'evento "Caccia al tesoro! Attività di Carnevale" per i bimbi dai 5 agli 11 anni. Il costo è di cinque euro più il biglietto d'ingresso e la prenotazione è obbligatoria.

Domenica 26 febbraio, alle 15.30, ci sarà l'evento "Gli enigmi di Leonardo" per i bimbi dagli otto anni che si svolgerà sempre al Castello. Il biglietto costerà 8 euro più biglietto di entrata al Castello e la prenotazione sarà obbligatoria. Sempre domenica e anche lunedì 27 febbraio, al Museo di Storia Natuale ci sarà l'evento "Colori, travestimenti e altri inganni" per i bimbi dai 6 agli 11 anni. Il costo sarà di 7 euro con prenotazione obbligatoria.

Carnaval Meravigliao al CityLife Shopping District

Sabato 25 e domenica 26 febbraio, dalle 11 alle 20 al Piano 0 ci sarà una postazione Truccabimbi per un make-up di Carnevale. Il 25 febbraio ci sarà la cantante Cristina D'Avena che si esibirà dalle 18.45 e fino alle 19.30 al Food Hall al piano 1. Domenica ci sarà un'esibizione danzante alle 17, alle 18 e infine alle 19.

Festa di Carnevale in Piazza Portello

Fino alle 18.30 in Piazza Portello ci sarà il Laboratorio Artistico Crea la tua Mascherina per i bimbi dai tre ai dodici anni dove si potrà creare e realizzare la propria maschera preferita. Sabato 25 febbraio, dalle 14.30 alle 16.30, ci sarà un laboratorio artistico e poi dalle 16.30 e fino alle 18.30 ci sarà il "Cartoon Party Musical" con la compagnia teatrale Cuori con le Ali dedicato ai personaggi dei cartoni animati.