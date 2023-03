Milano MuseoCity 2023, il programma degli eventi e la mappa dei musei aderenti Per tre giorni, dal 3 al 5 marzo 2023, MuseoCity apre le porte di oltre 100 musei di Milano con eventi, mostre e conferenze. Il tema di quest’anno è la “Luce” che ogni partecipante interpreterà a modo suo.

A cura di Enrico Spaccini

La locandina di MuseoCity 2023

Da venerdì 3 marzo 2023 torna la nuova edizione di MuseoCity, l'iniziativa promossa dal Comune di Milano che invita i cittadini a riscoprire il patrimonio culturale del capoluogo lombardo. Durerà fino a domenica 5 marzo e coinvolge 110 tra musei, fondazioni e istituzioni aprendosi anche all'hinterland fornendo un'ampia possibilità di scelta eventi tra visite guidate, laboratori per bambini e conferenze.

Il tema scelto per quest'anno è: "La luce dei Musei". Il compito di MuseoCity, infatti, è proprio quello di mettere in luce l'offerta museale che è in grado di garantire Milano. Ogni istituzione cercherà quindi di dare la propria interpretazione al tema, ognuno con un mezzo o un punto di vista unico come quello artistico, storico, fotografico, scientifico e del design. Grazie alla collaborazione con Cityscoot, sarà possibile usufruire degli scooter elettrici con 40 minuti di servizio gratuito e con il quale è stato ideato un tour di musei tracciato sull'app.

Il programma degli eventi di Milano MuseoCity 2023

In occasione della manifestazione, a Palazzo Reale vengono aperti due nuovi progetti espositivi. Al piano nobile sarà allestita la mostra "A casa del Viceré, Eugenio di Beauharnais nella Milano napoleonica" che sarà esposta fino al 4 giugno. Nell'Appartamento dei principi, invece, la mostra "Tre-di-ci. Sguardi sui musei di Lombardia" racconterà 13 musei lombardi attraverso il lavoro di altrettanti fotografi, e sarà possibile ammirarla fino al 2 aprile.

Sono diverse, invece, le istituzioni che debuttano a MuseoCity. Ad esempio, il Museo Arte e Scienza si inserisce con un laboratorio sull'impiego delle varie lunghezza d'onda, e il MusAB (Museo dell'osservatorio astronomico di Brera) inaugura la modalità di visita in realtà aumentata. Il programma completo è consultabile a questo link.

La mappa dei musei aderenti: l'elenco completo

Tra i musei che aderiscono all'iniziativa (la mappa completa è accessibile a questo link) segnaliamo: