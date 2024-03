Cosa fare a Milano a Pasqua e Pasquetta 2024: gli eventi in programma il 31 marzo e 1 aprile Mostre, iniziative per bambini, mercatini di primavera e campi fioriti a due passi da Milano. Ecco le migliori iniziative per trascorrere in compagnia i giorni di Pasqua e Pasquetta, domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Forse il tempo non sarà dei migliori, sì. Ma anche a Milano, nuvole e pioggia permettendo, si fa sentire l'atmosfera pasquale, nei giorni di domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile: persino qui infatti, come in tutte le città d'Italia, i milanesi si preparano a festeggiare e a partecipare ai tantissimi eventi in programma per Pasqua e Pasquetta. Dai grandi ai piccoli, ce n'è per tutti: dai musei alla natura, dalla classica caccia al tesoro delle uova (tradizione americana che si è ormai diffusa anche nel nostro Paese) ai laboratori di abilità.

Di idee per trascorrere la Pasqua in città e fuori, soprattutto in famiglia, ce ne sono insomma parecchie. Una su tutte, senza impegno? Il Mercatino di Primavera in piazza Portello: ben 20 colorate e golose casette in cui poter trovare prodotti gastronomici tipici di diverse regioni italiane come Toscana, Sicilia, Campania, Puglia, Trentino-Alto Adige e, ovviamente, Lombardia.

La caccia delle uova tra Pavia e Milano

Per gli amanti della Easter egg hunt, la tradizionale caccia alle uova pasquali importata da oltreoceano, l’appuntamento è al Villaggio delle Uova di San Martino Siccomario (nel Pavese), che da sabato 30 marzo a lunedì 1 aprile sarà disseminato di sorprese lasciate da un misterioso personaggio nel parco. In programma anche laboratori creativi e spettacoli di maghi, illusionisti e fattucchiere per un weekend all’insegna della magia. Come sempre, sarà possibile incontrare gli animali della fattoria e nuotare in un mare di mais.

A Pasquetta anche l’abbazia di Chiaravalle proporrà la Grande caccia all’uovo dedicata ai bambini dai 5 ai 12 anni: le uova, che saranno nascoste nella zona del mulino dell’abbazia, verranno poi decorate in un laboratorio organizzato per l'occasione.

Restando a Milano, alla Biblioteca degli Alberi sempre lunedì 1 aprile dalle 10.30 alle 12.30 tornerà la caccia al tesoro di Pasquetta organizzata in collaborazione con Grandi Giardini Italiani: bambini e adulti saranno invitati a scoprire i segreti botanici del parco. Per partecipare sarà sufficiente trovarsi di fronte ai cancelli della Fondazione Riccardo Catella, dove si riceverà la mappa.

I campi di tulipani

Nel campo di tulipani i visitatori possono raccogliere diversi tulipani da portare a casa, trascorrere momenti di reax con la famiglia e godere di una gita fuori porta da Milano. Il più grande d'Italia è quello di Arese, situato in una posizione unica nel Parco della Groane, accanto al borgo Valera e alla settecentesca Villa Ricotti, il parco si trova di fronte a Il Centro commerciale di Arese: nel corso degli anni, il comune e la cittadinanza hanno accolto con calore i due proprietari del campo, Edwin e Nitsuhe, una coppia olandese che ha realizzato il primo e più grande giardino di tulipani in Italia con 715.000 splendidi tulipani in 450 sorprendenti varietà.

Ma non solo. L’Agricola delle Meraviglie di Vimodrone (Monza e Brianza) per lunedì 1 aprile propone “Uova tra i tulipani”, un pomeriggio di divertimento per i più piccoli: dalle 15.30 alle 16.30 e dalle 17 alle 17.30 giochi pensati per le diverse fasce d’età, dalle 16.30 alle 17 limbo di primavera, baby dance, balli di gruppo e dalle 17.30 alle 18 tiro alla fune.

Al Campo dei fiori di Galbiate (Lecco), affacciato sul lago di Annone, si nascondono pulcini, uova pasquali e simpatici coniglietti variopinti che i bambini saranno invitati a scoprire in divertenti cacce al tesoro, per poi decorare le uova trovate durante laboratori ad hoc.

Laboratori per bambini in città

Per coinvolgere i bambini, i musei di Milano organizzano laboratori e percorsi interattivi. Da giovedì 28 marzo fino al 1 aprile il museo scienza e tecnologia Leonardo da Vinci ha in programma 15 laboratori su temi diversi, dedicati ai bambini dai 3 ai 12 anni.

sarà possibile partire in missione e cimentarsi con giochi di ruolo; trasformare dolci ingredienti e sperimentare la ricetta perfetta per il gelato; salire a bordo di una caravella del ‘500 per un viaggio tra mari in tempesta e ancora scoprire il mondo di acqua e sapone nell’iLab Bolle di sapone.

Al museo di Storia naturale sabato 30 e domenica 31 si tiene il laboratorio ‘Uova sorprendenti’, rivolto alle famiglie con bambini da 6 a 10 anni per imparare a decorare le uova di Pasqua usando la fantasia. Una tre giorni di campus alla scoperta delle antiche civiltà al museo Archeologico a partire da giovedì 28 con ‘I colori della preistoria’ per vedere da vicino animali estinti come i mammuth; venerdì 29 c’è il laboratorio per realizzare affreschi a mosaico e martedì 2 quello per imparare ad assemblare un libro o decorare una tavoletta di gesso.

Infine, il Planetario di Milano organizza un’attività astronomica per la domenica di Pasqua: ‘Avventura tra le stelle. Alla ricerca del coniglio pasquale’, una caccia al tesoro attraverso pianeti e costellazioni per scoprire dove si trova la tana del coniglio.

Il mercatino di primavera di piazza Portello

Arriva la primavera e Piazza Portello ti accoglie con i colori e i sapori del mercatino di primavera, attivo tutti i giorni dall’11 marzo al 21 aprile 2024 includendo, quindi, anche il periodo Pasquale.

Un susseguirsi di occasioni per conoscere da vicino artigiani, maestri nell’ideare e creare manufatti utilizzando materiali come alluminio, oro vegetale, pellame, lana, cotone, bamboo, paglia e molto altro ancora.

Le mostre in programma a Milano

E’ in corso a Palazzo Reale l’esposizione dedicata a Cézanne e Renoir, 52 capolavori provenienti dal Musée d’Orsay e dal Musée de l’Orangerie di Parigi ripercorrono la vita e l’opera di due maestri dell'arte, tra i padri dell’Impressionismo.

Sempre a Palazzo Reale c’è tempo fino a lunedì 1 aprile per visitare “Alex Trusty. Contemporary Museum Watching”, la mostra che il fotografo ha realizzato tra il 2015 e il 2023 in oltre 80 musei del mondo. Ancora a Palazzo Reale, la mostra Brassaï. L’occhio di Parigi è un affascinante percorso di 200 fotografie della città più romantica del mondo.

E ancora le mostre in corso al Mudec, tra cui spicca l'esposizione di Picasso. Aperture straordinarie per Pasqua e Pasquetta: domenica 31 marzo ore 09:30 – 19:30; lunedì 1 aprile ore 09:30 – 19:30.