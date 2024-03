Apre la mostra di Renoir e Cézanne a Milano 2024: orari e costo dei biglietti a Palazzo Reale Un viaggio nell’Impressionismo tra ritratti, nature morte e paesaggi nelle sale di Palazzo Reale: fino al 30 giugno i capolavori provenienti dalle collezioni del Musée d’Orsay e del Musée de l’Orangerie di Parigi ripercorrono l’opera di Paul Cézanne e Pierre-Auguste Renoir. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Una celebrazione per il 150° anniversario della nascita dell'Impressionismo, mettendo a confronto le opere di Paul Cézanne e Pierre-Auguste Renoir. È la mostra che si terrà a Palazzo Reale fino al 30 giugno 2024: nelle prestigiose sale espositive in centro a Milano, cinquantadue capolavori provenienti dalle collezioni del Musée d’Orsay e del Musée de l’Orangerie di Parigi ripercorrono la vita e l’opera di Paul Cézanne e Pierre-Auguste Renoir, maestri che hanno contribuito in maniera decisiva alla creazione del movimento artistico che compie 150 anni il prossimo 15 aprile 2024.

Un viaggio tra i loro dipinti più iconici, dai ritratti, ai paesaggi, alle nature morte, alle bagnanti. La mostra si completa con la sezione che documenta quanto decisivo sia stato l’impatto e l’influenza che i due ebbero sulla successiva generazione di artisti, attraverso il confronto tra due opere di Cézanne e Renoir con due dipinti di Pablo Picasso.

La rassegna, aperta da martedì a domenica ore 10-19:30, (giovedì chiusura alle 22:30), è curata da Cécile Girardeau, conservatrice del Museé d’Orsay, e Stefano Zuffi, storico dell’arte

Giorni e orari di apertura della mostra su Renoir e Cézanne a Milano 2024

La mostra "Cézanne/Renoir Capolavori dal Musée de l’Orangerie e dal Musée d’Orsay" a Milano sarà aperta fino al 30 giugno nei seguenti giorni e orari:

Martedì: 10:00 – 19:30

Mercoledì: 10:00 – 19:30

Giovedì: 10:00 – 22:30

Venerdì: 10:00 – 19:30

Sabato: 10:00 – 19:30

Domenica: 10:00 – 19:30

Lunedì: chiuso

Costo dei biglietti e dove acquistarli

Ecco il costo dei biglietti per la nuova esposizione di Palazzo Reale a Milano. Per maggiori dettagli si può fare riferimento al sito ufficiale.

Intero: €17,00

Ridotto: €15,00 (visitatori dai 6 ai 26 anni; oltre i 65 anni; con disabilità; soci Touring Club o FAI con tessera; militari e forze dell'ordine non in servizio; insegnanti)

Ridotto II: €12,00 (studenti fino a 25 anni; possessori Red Card Skira; soci Orticola con tessera valida)

Ridotto Speciale: €8,00 (dipendenti Enel in cassa + un accompagnatore; volontari del servizio civile nazionale; giornalisti non accreditati; dipendenti del Comune di Milano)

Family: €10,00 (2 adulti + 2 bambini 6-14 anni; 1 adulto + 3 bambini; 3 adulti + 1 bambino)

Quali opere di Renoir e Cézanne sono esposte a Palazzo Reale

La rassegna propone i loro migliori esiti, sia che si tratti di paesaggi (Renoir, “Paysage de neige”, 1875; Cézanne, “Arbres et maisons”, 1885) che di nature morte (Renoir, “Fleurs dans un vase”, 1898; “Pêches”, 1881; Cézanne, “Le Vase bleu”, 1889-1890; “Vase paillé, sucrier et pommes”, 1890-1894) o ancora di ritratti (Renoir, “Claude Renoir en clown”, 1909; Cézanne, “Portrait de Madame Cézanne”, 1885-1895), caratterizzati in Renoir da un'atmosfera di dolcezza, di serenità e di tenerezza, mentre le figure di Cézanne sono spesso distanti e poco sorridenti, talvolta quasi astratte. Non potrà mancare, infine, la serie delle bagnanti (Renoir, “Baigneuse assise”, 1914; Cézanne, “Trois baigneuses”, 1874-1875) dove i nudi distesi e voluttuosi di Renoir contrastano con quelli in piedi, muscolosi e virili, di Cézanne.