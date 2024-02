Mostra di Picasso a Milano 2024: date e orari al Mudec e prezzi dei biglietti Aperta fino al 20 giugno 2024, l’esposizione al Mudec di Milano (via Tortona 56) propone la rilettura della ricchissima produzione di Picasso alla luce del suo grande interesse per le fonti artistiche primigenie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'arte di Pablo Picasso arriva a Milano. Apre al pubblico fino al 30 giugno 2024 la mostra Picasso. La metamorfosi della figura allestita al Mudec di Milano (via Tortona 56): oltre 40 opere del maestro spagnolo tra dipinti, sculture e 26 disegni e bozzetti di studi preparatori del preziosissimo Quaderno n.7, concesso dalla Fondazione Pablo Ruiz Picasso – Museo Casa Natal di Malaga (tra i vari lasciti del Museo Picasso di Barcellona e il Museo Reina Sofia di Madrid, oltre a quelli di numerosi collezionisti privati) per raccontare la costante rielaborazione intellettuale di Picasso.

Il progetto sarà anche l’occasione per rivedere ospitata al Mudec la Femme nue delle collezioni civiche milanesi, meraviglioso dipinto che fu fondamentale preludio al capolavoro Les Demoiselles d’Avignon, in dialogo con magnifiche pitture di maschere esotiche. Costo del biglietto: intero 18 euro, ridotto dai 10 ai 16 euro; biglietto data open 20 euro, ridotto 14 euro.

Date e orari della Mostra su Picasso 2024 al Mudec di Milano

Fino al 30 giugno 2024 l'esposizione al Mudec di Milano seguirà questi orari (ultimo ingresso un'ora prima della chiusura):

Lunedì 14.30 – 19.30

Martedì – mercoledì – venerdì – domenica 9.30 – 19.30

Giovedì – sabato 9.30 – 22.30.

Leggi anche Dove vedere Sanremo 2024 a Milano nei locali e nei circoli

Prezzi dei biglietti e dove acquistarli

Per visitare la mostra di Picasso a Milano Picasso. La metamorfosi della struttura il prezzo del biglietto d'ingresso intero è di 18 euro (data open 20 euro, scontato 14 per i dipendenti Gruppo 24Ore). Sono tuttavia previste delle tariffe ridotte per determinate categorie di utenti. Per informazioni più dettagliate si invita a consultare direttamente il sito dell'esposizione alla pagina dedicata:

Ridotto over 65: 16 euro

Ridotto generico (persone con disabilità (Legge 104), militari, forze dell’ordine non in servizio, insegnanti, accompagnatore Dipendente Comune di Milano, accompagnatore possessore Mudec Membership Card, Dipendenti di Gfk muniti di tesserino di riconoscimento): 16 euro

Ridotto 6-26 anni: 16 euro

Ridotto famiglia adulto (per ciascun adulto che accompagni in mostra bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni): 16 euro

Ridotto bimbi 6-13/famiglia: 12 euro

Ridotto speciale (dipendenti Comune di Milano con badge nominale (un solo eventuale accompagnatore al seguito paga il ridotto generico), volontari Servizio Civile Nazionale o operanti presso il Comune di Milano muniti di tesserino, giornalisti con tesserino ODG con bollino dell’anno in corso non accreditati): 14 euro

Ridotto Frecciarossa (riservato ai possessori di Cartafreccia muniti di biglietto delle Frecce (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca) in formato digitale o cartaceo con destinazione Milano e con data del viaggio nel periodo compreso tra i 2 giorni antecedenti la data di ingresso alla mostra): 10 euro

Ridotto cartolina con codice sconto: 16 euro

Ridotto Accademia Teatro Alla Scala: 12 euro

Ridotto dipendenti Gruppo 24Ore: 14 euro

Ridotto dipendenti Deloitte: 10 euro

La Femme Nue

Quali opere di Picasso sono in mostra al Mudec

La mostra si compone di un nucleo di dipinti, disegni e sculture di Picasso provenienti dai maggiori musei europei dedicati all’artista. Nel percorso espositivo queste opere saranno messe in dialogo con manufatti di arte africana e e non solo. Il percorso espositivo intende approfondire in primo luogo il dialogo tra Picasso e le fonti culturali che lo influenzano sin dagli inizi della sua carriera con un approfondimento sullo studio per Les Demoiselles d’Avignon. La mostra, inoltre, indaga anche il concetto di metamorfosi della figura che accompagna tutta la sua produzione artistica, e termina con una sezione dedicata all’eredità di Picasso attraverso un focus sugli artisti africani che oggi si ispirano alle opere del grande pittore del Novecento.