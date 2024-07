video suggerito

Arianteo 2024, il programma e gli orari del cinema all'aperto di Milano Fino a settembre a Milano si potrà partecipare alla rassegna cinematografica Arianteo 2024, al Chiostro dell'Incoronata, al CityLife e alla Fabbrica del Vapore: tantissimi i film attesi in cartellone come Inside Out 2, Hit man – killer per caso e C'è ancora domani.

A cura di Giorgia Venturini

Da non perdere anche in estate tutti i film del momento in uscita al cinema. A Milano le location sono, anche quest'anno, quelle di Arianteo: fino al 14 settembre le proiezioni sono garantite al Chiostro dell’Incoronata, al AriAnteo CityLife e AriAnteo Fabbrica del Vapore. A Milano infatti per le serate estive si può contare sulla rassegna cinematografica Arianteo 2024. Tantissimi i film attesi in cartellone come Oh la la – matrimonio con sorpresa, Hit man – killer per caso, Inside out 2 e C'è ancora domani. Fino al 14 settembre tutti i film italiani ed europei saranno al prezzo unico di 3,50 euro.

Il calendario della rassegna cinematografica Arianteo Milano 2024

Nel mese di luglio si potranno vedere i film nel Chiostro della Chiesa di Santa Maria Incoronata in via Milazzo. Qui verranno proiettati i seguenti film:

Venerdì 5 luglio alle 21.45 IO, NOI E GABER

Venerdì 5 luglio alle 21.45 ONE LIFE

Sabato 6 luglio alle 21.45 CATTIVERIE A DOMICILIO (WICKED LITTLE LETTERS)

Sabato 6 luglio alle 21.30 LA CHIMERA

Domenica 7 luglio alle 21.30 CIVIL WAR

Domenica 7 luglio alle 21.30 ENZO JANNACCI – VENGO ANCH'IO

Lunedì 8 luglio alle 21.30 FOOD FOR PROFIT

Lunedì 8 luglio alle 21.30 LA SALA PROFESSORI (THE TEACHERS' LOUNGE)

Martedì 9 luglio alle 21.45 DUNE – PARTE 2

Martedì 9 luglio alle 21.45 Dici Minuti

Mercoledì 10 luglio alle 21.45 TATAMI

Giovedì 11 luglio alle 21.45 HOLY SHOES

Giovedì 11 luglio alle 21.30 INSIDE OUT 2

Venerdì 12 luglio alle 21.30 FUGA IN NORMANDIA (THE GREAT ESCAPER)

Sabato 13 luglio alle 21.30 L'ARTE DELLA GIOIA – PARTE 1

Lunedì 15 luglio alle 21.30 KAFKA A TEHERAN (AYEH HAYE ZAMINI)

Lunedì 15 luglio alle 21.30 PERFECT DAYS

Martedì 16 luglio alle 21.30 SBATTI IL MOSTRO IN PRIMA PAGINA (SLAP THE MONSTER ON PAGE ONE)

Martedì 16 luglio alle 21.30 C'E' ANCORA DOMANI

Mercoledì 17 luglio alle 21.30 DOGMAN – V.M. 14

Giovedì 18 luglio alle 21.30 PALAZZINA LAF

Venerdì 19 luglio alle 21.30 L'ARTE DELLA GIOIA – PARTE 2

Venerdì 19 luglio alle 21.30 LA MORTE E' UN PROBLEMA DEI VIVI

Sabato 20 luglio alle 21.30 THE HOLDOVERS – LEZIONI DI VITA (THE HOLDOVERS)

Domenica 21 luglio alle 21.30 LA ZONA DI INTERESSE

Lunedì 22 luglio alle 21.30 THE OLD OAK

Lunedì 22 luglio alle 21.30 ANIMALI RANDAGI

Martedì 23 luglio alle 21.30 BACK TO BLACK

Martedì 23 luglio alle 21.30 E LA FESTA CONTINUA! (ET LA FETE CONTINUE!)

Mercoledì 24 luglio alle 21.30 OH LA LA – MATRIMONIO CON SORPRESA

Mercoledì 24 luglio alle 21.30 V.O.SOTT.ITA – KINDS OF KINDNESS

Giovedì 25 luglio alle 21.30 L'ODIO (LA HAINE)

Venerdì 26 luglio alle 21.30 L'IMPREVEDIBILE VIAGGIO DI HAROLD FRY (THE UNLIKELY PILGRIMAGE OF HAROLD FRY)

Sabato 27 luglio alle 21.30 IL CASO GOLDMAN (LE PROCS GOLDMAN)

Sabato 27 luglio alle 21.30 POVERE CREATURE! (POOR THINGS)

Domenica 28 luglio alle 21.30 The Fall Guy

Domenica 28 luglio alle 21.30 THE MIRACLE CLUB

Lunedì 29 luglio alle 21.30 FOGLIE AL VENTO (FALLEN LEAVES)

Lunedì 29 luglio alle 21.30 GLORIA!

Martedì 30 luglio alle 21.30 LA MEMORIA DELL'ASSASSINO

Mercoledì 31 luglio alle 21.30 VOLARE

Mercoledì 31 luglio alle 21.30 IL MAESTRO CHE PROMISE IL MARE

All'Arianteo City Life invece si possono vedere i seguenti film:

Sabato 6 luglio alle 21.30 SANTOCIELO

Domenica 7 luglio alle 21.30 WONKA

Lunedì 8 luglio alle 21.30 CARACAS

Martedì 9 luglio alle 21.30 V.O.SOTT.ITA. – IO CAPITANO

Mercoledì 10 luglio alle 21.30 TUTTI TRANNE TE (ANYONE BUT YOU)

Giovedì 11 luglio alle 21.30 IL FIORE DEL MIO SEGRETO (LA FLOR DE MI SECRETO) (RIED. 2024)

Sabato 13 luglio alle 21.30 INSIDE OUT 2

Domenica 14 luglio FLY ME TO THE MOON – LE DUE FACCE DELLA LUNA

Lunedì 15 luglio alle 21.30 CENTO DOMENICHE

Martedì 16 luglio alle 21.30 LA CHIMERA

Giovedì 18 luglio alle 21.30 PARLA CON LEI (HABLE CON ELLA) (RIED. 2024)

Venerdì 19 luglio alle 21.30 HIT MAN – KILLER PER CASO

Sabato 20 luglio alle 21.30 POVERE CREATURE! (POOR THINGS)

Lunedì 22 luglio alle 21.30 CATTIVERIE A DOMICILIO (WICKED LITTLE LETTERS)

Martedì 23 luglio alle 21.30 UN ALTRO FERRAGOSTO

Mercoledì 24 luglio alle 21.30 PAST LIVES

Giovedì 25 luglio alle 21.30 LA MALA EDUCACION (RIED. 2024)

Venerdì 26 luglio alle 21.30 L'ARTE DELLA GIOIA – PARTE 1

Sabato 27 luglio alle 21.30 V.O.SOTT.ITA – KINDS OF KINDNESS

Lunedì 29 luglio alle 21.30 ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE)

Martedì 30 luglio alle 21.30 L'ARTE DELLA GIOIA – PARTE 2

Mercoledì 31 luglio alle 21.30 LA SINDROME DEGLI AMORI PASSATI

All'AriAnteo Fabbrica del Vapore la rassegna cinematografica invece è la seguente:

Domenica 7 luglio alle 21.30 LE MIE RAGAZZE DI CARTA

Lunedì 8 luglio alle 21.30 THE OLD OAK

Martedì 9 luglio alle 21.30 INSHALLAH A BOY

Mercoledì 10 luglio alle 21.30 THE HOLDOVERS – LEZIONI DI VITA (THE HOLDOVERS)

Giovedì 11 luglio alle 21.30 ASTEROID CITY

Venerdì 12 luglio alle 21.30 KINDS OF KINDNESS

Sabato 13 luglio alle 21.30 LA SINDROME DEGLI AMORI PASSATI

Domenica 14 luglio alle 21.30 THE FALL GUY

Lunedì 15 luglio alle 21.30 UN COLPO DI FORTUNA (COUP DE CHANCE)

Martedì 16 luglio alle 21.30 FELICITÀ

Mercoledì 17 luglio alle 21.30 TUTTI TRANNE TE (ANYONE BUT YOU)

Giovedì 18 luglio alle 21.30 BOB MARLEY- ONE LOVE

Venerdì 19 luglio alle 21.30 ANATOMIA DI UNA CADUTA (ANATOMIE D'UNE CHUTE)

Sabato 20 luglio alle 21.30 HIT MAN – KILLER PER CASO

Domenica 21 luglio alle 21.30 INSIDE OUT 2

Lunedì 22 luglio alle 21.30 C'E' ANCORA DOMANI

Martedì 23 luglio alle 21.30 LA SALA PROFESSORI (THE TEACHERS' LOUNGE)

Mercoledì 24 luglio alle 21.30 JUNIPER – UN BICCHIERE DI GIN

Giovedì 25 luglio alle 21.30 INSIDE OUT 2

Sabato 27 luglio alle 21.30 LA ZONA DI INTERESSE

Domenica 28 luglio alle 21.30 LA CHIMERA

Lunedì 29 luglio alle 21.30 FUGA IN NORMANDIA (THE GREAT ESCAPER)

Martedì 30 luglio alle 21.30 V.O. SOTT. ITA – IL GIARDINO DELLE VERGINI SUICIDE

Mercoledì 31 luglio alle 21.30 FLY ME TO THE MOON – LE DUE FACCE DELLA LUNA

Il costo del biglietto nei tre cinema

Il biglietto intero costa 7.50 euro in tutti e tre i cinema, 4.50 quello ridotto. Si può fare la tessera abbonamento: 10 spettacoli costano 39 euro. In AriAnteo Incoronata e AriAnteo CityLife il biglietto è ridotto anche per abbonati annuali e dipendenti Atm. Fino al 14 settembre tutti i film italiani ed europei saranno al prezzo unico di 3,50 euro. Dall'organizzazione precisano anche che l'orario di inizio è indicativo perché il film inizierà non appena le condizioni di luce sono ottimali per la proiezione.

La proiezione è confermata fino all'orario di inizio del film in caso di pioggia. Nel dettaglio: "Se la pioggia cessa, la proiezione viene regolarmente svolta: se piove in concomitanza con l'orario di inizio della proiezione, questa viene annullata e tutti gli spettatori che hanno acquistato online, sono avvisati dell'annullamento per mail. Solo in questo caso tutti i biglietti acquistati sono annullati e rimborsati sulla carta usata per l'acquisto". Se iniziasse a piovere a metà del film, l'organizzazione garantisce che il biglietto resta valido per un'altra proiezione.