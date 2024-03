A Milano e Lombardia rischio maltempo a Pasqua e Pasquetta 2024, che tempo farà: le previsioni meteo Una serie di perturbazioni e qualche rovescio accompagneranno Milano e la Lombardia fino a Pasqua e Pasquetta 2024. Il meteorologo Flavio Galbiati ha spiegato a Fanpage.it quali condizioni meteo dobbiamo aspettarci per il 31 marzo e l’1 aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Intervista a Flavio Galbiati Meteorologo di Meteo Expert

A cura di Enrico Spaccini

Milano e la Lombardia in questi giorni di fine marzo sono attraversate da una serie di perturbazioni che rendono le condizioni meteorologiche particolarmente instabili. Non una buona notizia per chi intende trascorrere Pasqua e Pasquetta, quindi 31 marzo e 1 aprile, nel territorio lombardo. Come ha spiegato a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, questa incertezza ci accompagnerà fino a domenica: non porterà situazioni critiche, ma probabilmente solo qualche rovescio. Per lunedì, invece, bisognerà attendere l'evoluzione delle varie perturbazioni.

Il nubifragio che nella mattinata di oggi, mercoledì 27 marzo, ha colpito Milano dovrebbe attenuarsi nel pomeriggio, fino a concederci una tregua in serata. Una pausa che però, afferma Galbiati, durerà poco: "Domani ne arriverà un'altra, più debole e piuttosto veloce, che prende ancora le regioni settentrionali e che porterà neve sulle Alpi anche a 1.000 metri".

Le temperature resteranno sotto la media fino a venerdì, quando l'alta pressione e lo scirocco colpiranno il Centro-Sud e forse anche l'Emilia Romagna. In tutto il Nord-Ovest, invece, ci sarà una instabilità che proseguirà fino a domenica 31 marzo, giorno di Pasqua: Liguria, Piemonte, Alpi e anche Lombardia che saranno coperte da nuvole che potrebbero portare a qualche rovescio.

Non si tratterà, dunque, di piogge intense, ma comunque di una situazione diversa rispetto al resto del Paese che potrà godere di temperature quasi estive. Dopodiché, tra domenica sera e lunedì 1 aprile, cioè Pasquetta, una perturbazione più intensa potrebbe ancora attraversare il Centro-Nord. "Questo però è ancora da verificare", sottolinea Galbiati, "l'incertezza di questi giorni non ci consente ancora di fare previsioni esatte".