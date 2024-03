video suggerito

Scatta l'allerta meteo arancione in Lombardia: temporali fino alla sera di Pasqua Scatta l'allerta meteo arancione oggi 30 marzo in Lombardia e durerà fino a domani: sotto osservazione i fiumi Seveso e Lambro.

A cura di Giorgia Venturini

La vera primavera si fa ancora attendere. Scatta l'allerta meteo arancione oggi 30 marzo in Lombardia e durerà fino a domani, ovvero a Pasqua. Sono attesi da questo pomeriggio possibili rovesci e temporali su tutta la regione. In serata "le precipitazioni – come precisa Regione Lombardia sul suo sito – convettive sono previste in attenuazione, specie sulle pianure, ma potranno persistere sulle zone prealpine ed alpine specie su Laghi e Prealpi Varesine e Orobie Bergamasche". Per la giornata di oggi sono attese anche nevicate sopra i 1500 metri. Mentre il vento raggiungerà raffiche massime attese tra 30 e 70 chilometri orari in pianura con un aumento della forza con il salire della quota.

L'allerta meteo continuerà fino a domani 31 marzo quando "è prevista un’intensificazione dei flussi umidi con passaggi di intense bande di precipitazione in transito da Ovest a Est e allungate da Sud-Ovest verso Nord-Est, anche a carattere di rovescio o temporale". Le forti piogge si attenueranno poi nel tardo pomeriggio, per ritornare in serata: i temporali saranno deboli in pianura e diffusi e forti sulle prealpi. La neve nella giornata di domani potrà essere presenti anche a quota più basse. "Attesa ventilazione moderata o localmente forte, specie nelle ore centrali da Est in pianura e da Sud in quota con raffiche massime sino a 70 km/h in Val Chiavenna e su Appennino", continua a Regione Lombardia.

Sempre sotto osservazione ci sono i fiumi Seveso e Lambro, protagonisti spesso di esondazioni. Resta attivo per tutta l'allerta il centro di monitoraggio.