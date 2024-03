A Milano e in Lombardia piogge a Pasqua e Pasquetta, ma non farà freddo: le previsioni meteo

video suggerito

Intervista a Flavio Galbiati Meteorologo di Meteo Expert

A cura di Enrico Spaccini

I giorni di Pasqua e Pasquetta saranno caratterizzati ancora da instabilità, con piogge che continueranno a cadere con più o meno intensità. Questo, come ha spiegato a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, è dovuto al passaggio di nuove perturbazioni nel Nord-Ovest del Paese che interesseranno questi ultimi giorni di marzo. La giornata più critica, con rovesci temporaleschi che potrebbero colpire Milano e la Lombardia, sarà sabato 30 marzo poi i rovesci saranno via via più moderati.

Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert

Domenica 31 marzo, giorno di Pasqua, i milanesi dovranno fare i conti con rovesci moderati al mattino che tenderanno a ridursi nel corso della giornata ma che coinvolgeranno la Lombardia, la Liguria, il Piemonte e anche le Apli. Nel pomeriggio e in serata il cielo resterà coperto, molto nuvoloso, e le piogge saranno più intermittenti.

Per quanto riguarda lunedì 1 aprile, ovvero Pasquetta, arriverà una nuova perturbazione, l'ennesima di marzo. Questa coinvolgerà tutta la regione lombarda, soprattutto in mattinata. Per chi intende organizzare un viaggio o semplicemente un pranzo all'aperto, dovrà tenere presente che nel pomeriggio potrebbe esserci un miglioramento, ma la tendenza in tale senso non è ancora accertata. L'instabilità di questi giorni, infatti, non consente di avere certezza che nella seconda metà della giornata di Pasquetta non ci siano altre precipitazioni.

Nonostante il maltempo, non farà comunque freddo. Per sabato 30 marzo le temperature si aggireranno intorno ai 18 gradi, mentre per il 31 marzo e l'1 aprile si attesteranno sui 15-17 gradi, quindi leggermente sotto la media stagionale.