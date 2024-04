video suggerito

G7 a Milano, il piano sicurezza: le strade chiuse, i trasporti e il programma dei tre giorni Da oggi, giovedì 11 aprile, e fino a sabato 13 aprile si svolgerà la riunione dei ministri delle Infrastrutture e trasporti del G7 a Palazzo Reale a Milano: è stato predisposto un dispositivo di sicurezza con strade chiuse. Il programma dell’incontro è incentrato sulle sfide del futuro della mobilità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Da oggi, giovedì 11 aprile, e fino a sabato 13 aprile si svolgerà la riunione dei ministri delle Infrastrutture e trasporti del G7 a Palazzo Reale a Milano. Il programma dell'incontro prevede che si discuterà delle sfide del futuro della mobilità. L'Italia ha assunto la presidenza l'1 gennaio 2024 e terminerà il 31 dicembre 2024. Per questo motivo, è stato attivato un piano sicurezza che prevede anche la chiusura di alcune strade e la deviazione di diversi mezzi di trasporti. Sarà inoltre imposto il divieto di sorvolare il cielo della città. Dopo la tappa di Milano, i leader si incontreranno poi dal 13 al 15 giugno in Puglia.

Le strade chiuse a Milano per il g7

Durante l'evento saranno chiuse alcune strade. In particolare sarà interdetto il traffico in piazza Beccaria. Nella giornata di domani, venerdì 12 aprile, toccherà a piazza della Scala. Per tutti e tre giorni di riunioni ministeriali, saranno chiusi gli accessi alla stazione metropolitana Duomo lato Arengario.

Il piano sicurezza per i tre giorni dell'evento

La Questura ha organizzato un dispositivo di sicurezza in accordo con il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica guidata dal prefetto Claudio Sgaraglia. Una delle scelte ha riguardato lo sciopero dei mezzi Atm: il prefetto, infatti, ha scelto di precettare le proteste per garantire la mobilità con i mezzi pubblici.

"Le forze di polizia – si legge in una nota stampa della Questura – effettueranno opportuni controlli nei pressi di zone che saranno delimitate da transenne per assicurare, in maniera intermittente e razionale, la migliore cornice di sicurezza e il minore disagio alla cittadinanza".

Il programma del G7 dell'11, 12 e 13 aprile e i temi trattati

Durante i tre giorni, si discuterà delle sfide del futuro della mobilità di fronte alla instabilità globale. Si cercherà di porre l'attenzione sulla necessità di rafforzare strumenti di coordinamento e cooperazione e per aumentare il livello di preparazione e risposta in caso di eventi estremi e imprevisti. Si cercheranno poi soluzioni per promuovere infrastrutture più moderne, efficienti e sostenibili.

Giovedì 11 aprile:

ore 16: Cerimonia di benvenuto delle delegazioni a Palazzo Reale

ore 16.30: Sessione di lavoro ‘speciale' dei Ministri del G7 sulla cooperazione con l'Ucraina (in parallelo) – ‘Side-event' organizzato da Regione Lombardia con imprese del settore infrastrutture e trasporti.

Venerdì 12 aprile:

Foto di famiglia (Piazza Duomo)

09.45: Prima sessione di lavoro dei Ministri del G7 sul Futuro della Mobilità

12.30: Visita alla mostra ‘dal cuore alle mani' sulla storia dei costumi del teatro italiano presso Palazzo Reale

13: Visita al Museo del Novecento

15 –17: Spazio per incontri bilaterali

20: Spettacolo ‘La Rondine' di Giacomo Puccini presso il Teatro alla Scala

Sabato 10 aprile

10: Seconda sessione di lavoro dei Ministri del G7 sulla connettività marittima globale alla presenza degli stakeholders

12: Conferenza stampa del ministro Matteo Salvini.