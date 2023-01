Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco insieme sul set: mamma e figlio posano in versione casual Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore hanno condiviso una nuova esperienza speciale. Nelle ultime ore si sono ritrovati su un set fotografico fianco a fianco, posando insieme in un’adorabile versione casual.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci è stata super attiva sui social durante le feste di Natale che si sono appena concluse: con foto e Stories ha documentato le sue vacanze "infinite", dal lungo soggiorno in Kenya nel resort dell'ex marito Flavio Briatore alle giornate trascorse sulle spiagge di Dubai in bikini colorati. Ora per lei la "pacchia" è finita, è rientrata a Montecarlo ed è pronta per ricominciare a lavorare a pieno ritmo. Prima di lanciarsi in nuovi e stimolanti progetti professionali, però, ha voluto sostenere e affiancare il figlio Nathan Falco Briatore durante un'esperienza speciale. Di cosa si tratta? Di uno shooting fotografico all'insegna del fashion a cui si è "intrufolata" a sorpresa.

Nathan Falco Briatore posa come un divo

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco condividono un rapporto così profondo da essere quasi simbiotico e non sorprende che la showgirl abbia voluto trascorrere la giornata con lui al rientro dalle vacanze. Sui social ha spiegato che il ragazzino era sul set e lei si è intrufolata a sorpresa per realizzare degli adorabili scatti mamma-figlio. L'erede di Briatore ha posato come un vero e proprio divo con indosso una tuta camouflage sui toni del blu firmata Bape. Per completare il tutto ha scelto delle sneakers Nike, per la precisione le Air Jordan 4 Retro University Blue che sui rivenditori di moda di lusso vengono vendute a oltre 600 euro. Espressione serissima rivolta dritta in camera, mani in tasca e fare da star: Nathan sembra essere prontissimo per fare il suo debutto nel mondo dello spettacolo.

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore

Il look casual di Elisabetta Gregoraci

Come dichiarato dalla stessa showgirl su Instagram, la sua presenza non era prevista sul set ed è per questo che non ha sfoggiato uno dei suoi soliti look sofisticati e glamour. Nonostante fosse in versione casual, però, non ha rinunciato alle griffe, apparendo super fashion con un look comodo curato nei minimi dettagli. Ha abbinato un paio di pantaloni skinny total white a un maglioncino grigio di Miu Miu, un modello crop con il logo bianco sul petto (prezzo 1650 euro). Niente tacchi a spillo, ha preferito degli stivali con la suola a carrarmato di Bottega Veneta sempre in total grey. Ha abbracciato Nathan, ha replicato le sue espressioni serie, lo ha sostenuto in questa esperienza speciale: ancora una volta mamma e figlio hanno dato prova di essere inseparabili.

