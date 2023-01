In bikini in inverno: i due pezzi di Elisabetta Gregoraci per le vacanze al mare Elisabetta Gregoraci ha trascorso le ultime settimane in vacanza tra Kenya e Dubai. Complice il caldo delle due location, ne ha approfittato per rispolverare i bikini: ecco tutti i modelli sfoggiati.

A cura di Valeria Paglionico

Cosa c'è di più bello di andare al mare in pieno inverno? Le star lo sanno bene e sono state moltissime quelle che hanno scatenato l'invidia dei loro followers, approfittando della pausa natalizia per visitare mete calde ed esotiche. Elisabetta Gregoraci, in particolare, non si è fatta mancare proprio nulla e, dopo aver passato un mini weekend in montagna (con tanto di stivali yeti), è partita prima alla volta del Kenya, dove ha trascorso il Natale, e poi per Dubai, dove ha cominciato il 2023 "col botto". Quale migliore occasione di questa per rispolverare i bikini estivi? Ecco tutti i modelli micro, colorati e glamour sfoggiati dalla showgirl calabrese negli ultimi giorni.

Elisabetta Gregoraci in bikini in Kenya

I costumi di Elisabetta Gregoraci per la vacanza in Kenya

Elisabetta Gregoraci è stata tra le protagoniste indiscusse delle vacanze di Natale, trascorse quasi esclusivamente in località esotiche e balneari. Non appena arrivata nel resort di lusso di Flavio Briatore in Kenya si è fiondata in spiaggia e ha sfoggiato un due pezzi tigrato sui toni del verde firmato Miss Bikini, caratterizzato da un sensuale reggiseno monospalla.

Elisabetta Gregoraci in Miss Bikini

Successivamente si è immortalata con la sorella Marzia con un nuovo modello micro e coloratissimo, mentre poco dopo ha lasciato spazio a un costume intero tempestato di glitter gold. Stampe etniche, triangolini dai dettagli gioiello e tanga sgambatissimi in total white: il soggiorno in Kenya è stato all'insegna della sensualità.

Elisabetta Gregoraci in Miss Bikini

Chi ha firmato i due pezzi di Elisabetta Gregoraci

Una volta arrivata a Dubai ha spaziato tra sensuali abiti cut-out in bianco e accessori di lusso total gold ma le mattinate le ha passate in spiaggia. Crop top in crochet firmati Prada, due pezzi con tanga e bralette i giallo fluo di MC2 Saint Barth, micro bikini coi laccetti incrociati intorno alla vita: la Gregoraci ha ancora una volta dimostrato di essere la regina dei costumi colorati.

Elisabetta Gregoraci col due pezzi total white

L'accessorio a cui non ha mai rinunciato in vacanza? Gli occhiali a cuore di Saint Laurent che hanno mixato stile romantico e glamour. Insomma, a quanto pare il 2023 della showgirl non sarebbe potuto cominciare in modo migliore: in quante replicheranno i suoi look balneari la prossima estate?