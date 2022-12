Elisabetta Gregoraci in Kenya col costume glitter: gli shorts per la prossima estate sono micro Elisabetta Gregoraci ha terminato le vacanze in Kenya con un look balneare all’insegna della sensualità e degli scintillii. Ha indossato un costume glitter in total gold, lanciando gli shorts da avere assolutamente la prossima estate.

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze di Natale di Elisabetta Gregoraci sono all'insegna del totale relax. Poco prima della vigilia aveva passato un weekend a Cortina (con tanto di stivali da yeti per proteggersi dal freddo), mentre negli ultimi giorni è volata in Kenya con la famiglia al completo, dunque col figlio Nathan Falco e con la sorella Marzia, accompagnata da marito e figlie. Ha trascorso poco più di una settimana nel resort di lusso dell'ex marito Flavio Briatore, spaziando tra minidress rosso fuoco e micro bikini colorati. Come ha concluso il suo viaggio oltreoceano? Bevendo una birra al tramonto con un look balneare scintillante, glamour e super sensuale.

Il costume scintillante di Elisabetta Gregoraci

Negli ultimi giorni Elisabetta Gregoraci ha provocato l'invidia di tutti i suoi fan. Il motivo? Ha trascorso le sue giornate in Kenya tra tintarella e mare cristallino. Ora, però, per lei è arrivato il momento di dire addio a questa location da sogno, anche se probabilmente trascorrerà il Capodanno in un luogo altrettanto spettacolare. Per dire addio al resort ha pensato bene di bere una birra di fronte a un tramonto da favola, approfittandone per lanciare alcuni trend fashion per la prossima estate, primo tra tutti il costume intero scintillante. Ha indossato un modello che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato: è scollato, ha le spalline sottili ed è ricoperto di glitter effetto degradé in total gold.

Elisabetta Gregoraci col costume glitter

Elisabetta Gragoraci lancia i micro shorts

Per completare il tutto la Gregoraci non ha rinunciato ai suoi occhiali da sole preferiti, quelli a forma di cuore di Saint Laurent, anche se a fare la differenza sono stati gli shorts, che si preannunciato il must-have della prossima estate. Si tratta di un modello in denim micro e con gli orli sfrangiati: sono a vita bassissima, sgambati e lasciano le gambe completamente nude. Scommettiamo che diventeranno "l'oggetto del desiderio" della bella stagione? L'unica cosa certa al momento è che a Elisabetta stanno divinamente, mettendo in risalto la silhouette mozzafiato che da sempre la contraddistingue.