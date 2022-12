Elisabetta Gregoraci mostra i nuovi stivali: quanto costano le scarpe col tacco scultura Stivaletti neri a punta con originale tacco scultura a forma di palma: quanto costano le nuove scarpe di Elisabetta Gregoraci?

A cura di Giusy Dente

Décolleté col tacco vertiginoso per le serate glamour, cuissardes alti fino alla coscia perfetti per l'inverno, anfibi e stivaletti per i look più rock e casual: il guardaroba di Elisabetta Gregoraci contiene uno sconfinato numero di scarpe, di ogni tipo e per ogni outfit. Alla collezione si è aggiunto un nuovo modello fashion griffato, che la showgirl ha subito mostrato a fan e follower.

La moda più originale del momento: scarpe col tacco scultura

Alla scorsa Paris Fashion Week se ne sono viste tante, di stranezze: la moda si è divertita a portare in passerella calzature eccentriche ed originali con tacco scultura, diventate le protagoniste delle collezioni Primavera/Estate 2022. Iconiche sono diventate le scarpe firmate Loewe, con tacchi di ogni tipo: a forma di candelina per la torta, di fiore, di boccetta dello smalto. Le celebrities amano questo trend, lo sfoggiano nelle occasioni speciali e lo portano sul red carpet.

Sembra che lo vedremo spopolare anche nella stagione Autunno/Inverno. Jennifer Aniston ha puntato su scarpe col tacco scultura per un evento parigino, Francesca Sofia Novello ha scelto un paio di mules The Attico in un'accesa colorazione verde fluo: all'elenco si aggiunge anche Elisabetta Gregoraci.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci a Cortina con gli stivali yeti: il look da neve è furry

in foto: stivaletti Palm Angels

Quanto costano gli stivaletti di Elisabetta Gregoraci

Palm Angels è un brand che del tacco scultura ha fatto la sua icona. Appartengono a questo noto marchio di Streetwear (fondato da Francesco Ragazzi) i nuovi stivaletti mostrati sui social da Elisabetta Gregoraci. Il modello, a punta e di colore nero, è caratterizzato da un originale tacco a forma di palma: sul sito ufficiale del brand costano 795 euro. Il tacco è un elemento inconfondibile e proprio la palma è un simbolo molto caro alla Maison, come è facile intuire. Il fondatore, infatti, ha chiamato così il suo brand in omaggio agli skater che attraversano Los Angeles sfrecciando sotto le palme come fossero angeli. L'elemento è ricorrente in ogni collezione, sia su abbigliamento che accessori.