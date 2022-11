Elisabetta Gregoraci dà il via alla stagione dei collant: abbina le calze a pois agli shorts in vinile Elisabetta Gregoraci ha passato la serata tra le strade del Principato di Monaco e ha sfoggiato un look perfetto per l’autunno. Ha dato il via alla stagione dei collant, abbinando un modello a pois a un paio di shorts in vinile.

A cura di Valeria Paglionico

L'autunno è cominciato da quasi 2 mesi ma le temperature sono state caldissime fino a qualche giorno fa. Ora che però il freddo sta arrivando, è arrivato il momento di fare il cambio di stagione. Il trucco semplice e veloce per rendere un look più trendy e originale? Abbinarlo a un paio di collant, meglio se ricamati o decorati. È proprio quanto fatto da Elisabetta Gregoraci nelle ultime ore, documentando la sua serata mondana a Montecarlo sui social. Sebbene abbia lasciato le gambe in mostra con dei micro shorts, si è tenuta al caldo con delle originali calze a pois.

Il look autunnale di Elisabetta Gregoraci

"Ho fatto un patto sai con le mie emozioni…le lascio vivere e loro non mi fanno fuori!", sono queste le parole con cui Elisabetta Gregoraci sui social ha documentato la serata passata prima a cena, poi tra le strade del Principato di Monaco. Cosa ha indossato?

Cardigan Miu Miu

Ha abbinato una semplice camicia nera a un paio di micro shorts in vinile, il tessuto must di stagione, e al classico cappotto ha preferito un cardigan di lana oversize decorato con dei ricami a forma di fiore su maniche e collo (è di Miu Miu e costa 1.790 euro). Ha poi dato il via alla stagione dei collant indossando un paio di calze velate ma con dei pois più scuri stampati all-over. Non è forse la soluzione ideale per proteggersi dal freddo con stile?

Elisabetta Gregoraci col cardigan Miu Miu

Elisabetta Gregoraci con gli accessori di lusso

Per completare il look autunnale la Gregoraci ha evitato di indossare i classici décolleté col tacco alto o i più trendy anfibi, ha preferito un paio di stivali cuissardes in camoscio nero, un modello della collezione F/W 2016 di Aquazzura con il tacco largo e degli originali pon-pon di pelliccia lungo tuta la gamba.

Stivali Aquazzura

Dove li avevamo già visti? Al GF Vip, durante il quale la showgirl aveva sfoggiato diverse scarpe altissime e griffati. Non è mancato un ulteriore tocco "di lusso", ovvero la borsa Chanel in pelle trapuntata con la tracolla a catena e l'iconica fibbia a forma di doppia C in total gold. Insomma, Elisabetta sembra non avere rivali in fatto di stile, anche quando le temperature cominciano a scendere.