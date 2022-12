Elisabetta e Marzia Gregoraci, sorelle in bikini: per la vacanza in Kenya vestono coordinate Elisabetta Gregoraci e sua sorella Marzia stanno trascorrendo insieme le feste natalizie. Sono volate in Kenya e, complici le temperature calde del luogo, si sono messe entrambe in bikini, sfidandosi a colpi di stile in spiaggia.

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze natalizie di Elisabetta Gregoraci sono all'insegna del relax e a documentarlo è lei stessa sui social, dove regolarmente posta foto, video e Stories dalle location spettacolari a cui fa visita. Se poco prima del Natale si era concessa un weekend sulla neve (con tanto di stivali yeti), ora ha cambiato radicalmente registro. Poche ore prima della vigilia è volata in Kenya con la famiglia al completo ed è proprio nel resort di lusso dell'ex marito Flavio Briatore che sta trascorrendo le sue giornate. Tintarella, drink in spiaggia e bagni in acque cristalline: quale migliore occasione di questa per rispolverare i bikini estivi? La cosa particolare è che a sfidarla a colpi di stile balneare è stata la sorella Marzia.

Le sorelle Gregoraci in bikini

L'avevamo lasciata in raso rosso per festeggiare il Natale, oggi ritroviamo Elisabetta Gregoraci in una versione decisamente più esotica. In compagnia della sorella Marzia ha visitato la spiaggia di Malindi, in Kenya, e ha colto l'occasione per fotografarsi in costume. Ha indossato un micro bikini a fantasia sui toni del viola e del verde militare, un modello con un tanga sgambatissimo coi laccetti laterali e un reggiseno con le spalline sottili e delle stringhe al centro del décolleté. Chi le ha fatto concorrenza in fatto di bellezza? La sorella, apparsa meravigliosa in un due pezzi azzurro metallizzato con slip sgambati e top incrociato che ha rivelato l'under boob.

Occhiali da sole Saint Laurent

Elisabetta e Marzia con gli stessi occhiali a cuore

Il dettaglio che non può passare inosservato è che le sorelle Gregoraci hanno completato gli outfit da spiaggia con lo stesso accessorio, rendendo ancora più evidente l'incredibile somiglianza che le accomuna. Hanno indossato entrambe un paio di occhiali da sole a forma di cuore con le lenti scure e la montatura silver, si tratta di un modello firmato Saint Laurent che sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a oltre 300 euro, che ormai da anni è il preferito della showgirl. Capelli sciolti e fluenti, sorriso stampato sulle labbra ed espressione raggiante: Marzia ed Elisabetta sembrano essere quasi gemelle. Per Capodanno vestiranno ancora una volta in coordinato?