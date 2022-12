Elisabetta Gregoraci in rosso, Nathan Falco con le sneakers di lusso: i look per il Natale in famiglia Elisabetta Gregoraci è volata in Kenya con figlio Nathan Falco Briatore. Ha passato il Natale in famiglia nel resort dell’ex marito Flavio Briatore, documentando tutto sui social: ecco cosa hanno indossato mamma e figlio per la cena di gruppo.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci è volata in Kenya col figlio Nathan Falco Briatore ed è proprio nel resort di lusso dell'ex marito Flavio Briatore che sta trascorrendo le vacanze di Natale con la famiglia al completo. Quest'anno sembra non essersi fatta mancare proprio nulla: nelle scorse settimane si era concessa un weekend sulla neve, ma ora per mettere fine al 2022 "col botto" ha preferito qualcosa di più esotico. Per la cena della vigilia, in particolare, non ha rinunciato allo stile e, oltre a fare dei dolci auguri a tutti i fan, ha anche mostrato il look a tema scelto per la serata: ecco l'impeccabile outfit da festa della showgirl di origini calabresi.

Il Natale in famiglia di Elisabetta Gregoraci

"I miei migliori auguri di Natale a tutti quelli che non si risparmiano mai per gli altri e sono sempre pronti a regalarti un sorriso, perché sono la vera speranza per un mondo migliore… e che sia un buon Natale davvero per tutti, che possa far ritrovare almeno un sorriso anche a chi soffre. Vi voglio un gran bene e Vi auguro un felice Natale pieno di amore", sono state queste le dolci parole con cui Elisabetta Gregoraci ha augurato Buon Natale ai fan. Si è immortalata col figlio Nathan, con l'ex marito Flavio e con la sorella Marzia, dando prova del fatto che non ha rinunciato alla compagnia della famiglia neppure in Kenya.

Elisabetta Gregoraci con Flavio e Nathan Falco Briatore

I look natalizi di mamma e figlio

Cosa hanno indossato mamma e figlio per la prima cena natalizia? La Gregoraci ha puntato sul classico total red con un mini abito fiammante, un modello lingerie in seta con le spalline sottili, la scollatura morbida e un mini spacco laterale che ha messo ancora più in risalto le gambe. Sandali gold col tacco a spillo, collana a catena d'oro e simpatici occhiali di Natale: il look di Elisabetta era perfettamente a tema. Il figlio Nathan, invece, ha preferito qualcosa di più comodo e casual anche se non ha rinunciato al lusso: bermuda celesti, t-shirt abbinata e Nike Air Jordan 4, per la precisione le Retro White Oreo da oltre 800 euro. Nei prossimi giorni mamma e figlio si vestiranno in coordinato?