Elisabetta Gregoraci, le vacanze invernali continuano a Dubai col mini abito cut-out Elisabetta Gregoraci è volata a Dubai per quest’ultima parte delle vacanze natalizie. Per la prima serata esotica ha puntato sul total white, spopolando con la sua sensualità con un mini abito cut-out.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci è tra le protagoniste indiscusse di questa pausa natalizia: è ormai da settimane che ha lasciato la sua casa a Montecarlo ed è partita alla volta di località esotiche per godersi il totale relax lontana dalla normale quotidianità. È stata in montagna, a Cortina per la precisione, poco prima della vigilia, è poi volata in Kenya nel resort di Flavio Briatore e, dopo aver trascorso lì il Capodanno (con tanto di look coordinato a quello di Nathan), ora si è ancora una volta spostata. Nelle ultime ore ha rivelato di essere a Dubai e, come da tradizione, ha dato il via alla vacanza con un outfit sensuale e glamour che non poteva passare inosservato.

Elisabetta Gregoraci in total white in inverno

Il 2023 è appena cominciato ma Elisabetta Gregoraci sembra essere già pronta per diventare la regina sensuale del nuovo anno. Da poche ore è arrivata a Dubai, dove probabilmente trascorrerà quest'ultima parte delle vacanze invernali, e fin da subito ha lasciato senza fiato i fan . In che modo? Si è lasciata immortalare con un look inedito e candido. Sarà perché le temperature calde del luogo fanno già sognare l'estate o perché semplicemente intendeva dare il via a una nuova fase della sua vita con estrema luminosità, ma la cosa certa è che ha puntato tutto sul total white, mettendo in risalto la sua innata sensualità definendosi "leggiadra".

Minidress Amazuin

Il minidress di Elisabetta Gregoraci

Per la prima serata a Dubai Elisabetta Gregoraci ha scelto un minidress bianco che lascia pochissimo spazio all'immaginazione. Si tratta di un modello firmato Amazuin, è in jersey elasticizzato che fascia la silhouette con sinuosità, ha le maniche lunghe, una scollatura audace e dei maxi tagli cut-out sotto al seno, sui fianchi e al lato delle spalle. Il décolleté che non sente il peso della gravità è in primo piano così come le gambe, messe in risalto da un paio di vertiginosi tacchi a spillo. Capelli sciolti e leggermente ondulati, trucco leggermente più marcato sugli occhi e bracciali preziosi in oro bianco e diamanti: la showgirl di origini calabresi non ha rivali in fatto di femminilità.

