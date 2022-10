Elisabetta Gregoraci indossa l’abito cut-out in autunno: a Dubai in nero col maxi spacco Elisabetta Gregoraci è a Dubai e ha approfittato di una serata mondana per sfoggiare un look sensuale e glamour. Nonostante sia autunno, ha puntato tutto sui tagli cut-out con un sinuoso abito nero col maxi spacco.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci si è concessa una breve vacanza a Dubai e, tra impegni lavorativi e visite al museo di Abu Dhabi, si sta godendo al massimo questo periodo lontana dall'Italia. Ieri sera è uscita con gli amici, ha visitato il ristorante latino americano Amazónico e ne ha approfittato per sfoggiare un look sensuale e glamour. L'avevamo lasciata in versione sportiva con una comoda tuta griffata, oggi la ritroviamo in total black con maxi spacco e scollatura "rivelatrice". Complici le temperature calde del luogo, ha indossato un abito cut-out in autunno, incantando tutti con la sua innata femminilità e col suo stile super trendy.

Il look total black di Elisabetta Gregoraci

Cosa c'è di meglio del total black per essere eleganti e sofisticate? Elisabetta Gregoraci lo sa bene, visto che per la sua notte a Dubai ha puntato proprio sul nero. Il suo look da sera è un mix di sensualità, glamour e dettagli audaci ed è tutt'altro che autunnale.

Elisabetta Gregoraci in Amazuin

La showgirl ha infatti sfoggiato lungo abito firmato Amazuin, un modello con un profondo spacco laterale, le spalline sottili legate dietro al collo e dei tagli cut-out all'altezza del seno. Coordinati al vestito, inoltre, ci sono dei manicotti che lasciano solo le spalle scoperte. Qual è il prezzo del capo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 378 euro ed è disponibile solo in taglia unica.

L’abito Amazuin

Quanto costa la collana a catena di Elisabetta Gregoraci

Per completare il tutto Elisabetta Gregoraci non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali minimal in total black, ma ha coperto i suoi amati bracciali preziosi in oro e diamanti. La collana a catena total gold, invece, è rimasta in bella vista: è firmata Bottega Veneta e costa 2.900 euro. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci, mentre per il make-up è rimasta fedele ai colori naturali, anche se ha esaltato la bocca con un rossetto leggermente più marcato. Insomma, la Gregoraci non ha paura di osare per la vacanza a Dubai. Quale sarà il suo prossimo look griffato?