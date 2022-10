Elisabetta Gregoraci visita il Louvre Abu Dhabi: perché è una delle meraviglie moderne del mondo Elisabetta Gregoraci è in vista al Louvre di Abu Dhabi, uno dei musei più suggestivi al mondo, considerato come una città-museo tra mare e terra.

A cura di Clara Salzano

Elisabetta Gregoraci al Louvre di Abu Dhabi

Elisabetta Gregoraci è ad Abu Dhabi per lavoro ma ha colto l'occasione per visitare uno dei musei più suggestivi al mondo. Si tratta del Louvre Abu Dhabi, il primo museo universale del mondo arabo come viene definito, che con la sua cupola argentata sospesa tra mare e terra è una delle meraviglie del mondo moderno.

Il Louvre Abu Dhabi

Abu Dhabi è cresciuta molto negli ultimi anni e il Louvre Abu Dhabi si inserisce in un più ampio piano di sviluppo culturale e istituzionale della città degli Emirati Arabi Uniti. L'iconico museo, realizzato nel 2007 sull'isola di Saadiyat, è il simbolo di questo sviluppo, un progetto culturale pionieristico e un nuovo faro culturale per il paese. Il museo riunisce culture diverse e rappresenta la visione di progetto di Abu Dhabi.

La cupola argentata del Louvre Abu Dhabi

Il Louvre Abu Dhabi oggi è uno dei musei più fotografati al mondo e tra i più suggestivi grazie alla sua architettura abbagliante. Progettato dall'architetto Jean Nouvel, il museo è il cuore del nuovo quartiere di Abu Dhabi ed è caratterizzato da una cupola argentea in cemento traforato che sembra fluttuare sulle acque del Golfo Persico creando giochi di luce riflessa unici. Il progetto combina il design francese con l'eredità araba. Non a caso è considerato come una delle meraviglie urbane moderne del mondo.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci presenta la nonna sui social: è da lei che ha ereditato il nome

Il Louvre di Abu Dhabi con la sua cupola argentata

La visione di Nouvel è stata quella di creare una città-museo. Il Louvre Abu Dhabi è infatti composto da 55 edifici, di cui 23 sono gallerie espositive. L'elemento distintivo del progetto è tuttavia la grande cupola che sembra sfidare la gravità, nonostante un peso di circa 7.500 tonnellate.

Il Louvre di Abu Dhabi di sera

Si tratta di una struttura geometrica complessa di 7.850 stelle forate che con la luce del sole creano un effetto all'interno del museo magico, ispirato al gioco di luce ed ombra delle palme di Abu Dhabi. Di sera la luce artificiale crea l'effetto di un immenso cielo stellato da ammirare.