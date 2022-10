Elisabetta Gregoraci col look sportivo: la tuta griffata costa quasi 1500 euro Elisabetta Gregoraci è trendy anche in tuta: non rinuncia all’abbigliamento griffato anche quando sceglie look casual e sportivi.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci in Gucci

Sono settimane movimentate e ricche di impegni professionali, per Elisabetta Gregoraci. Prima è stata ospite della Festa del Cinema di Venezia: per il suo soggiorno ha scelto uno degli hotel più lussuosi della città. Poi è stata la volta di un'altra serata di gala, alla Festa del Cinema di Roma. Anche qui ha sfilato sul red carpet, ma con un look molto diverso dal precedente: mentre in Laguna ha optato per un outfit total black, nella Capitale ha puntato su qualcosa di più romantico, impreziosito da perline e frange. Dopo una toccata e fuga a Firenze (con un outfit da turista che costa quasi 6000 euro), è volata a Dubai. Non ha ancora svelato a fan e follower i motivi dello spostamento, dunque potrebbe essere sia una vacanza di piacere che di lavoro. La showgirl torna spesso nella città araba, sia d'estate che d'inverno. Proprio lì ha festeggiato il compleanno lo scorso febbraio.

Elisabetta Gregoraci in veste casual

La 42enne ha uno stile molto femminile e sensuale. Basti pensare ai look sfoggiati di recente sul palco di Battiti Live: ama gli abiti lunghi con maxi spacco, i colori accesi, i mini dress con ampia scollatura. Ma quando vuole, sa essere trendy anche in tuta (ovviamente griffata). Nel guardaroba di Elisabetta Gregoraci non mancano capi di abbigliamento casual e sportivi, perfetti quando è alla ricerca di comodità o quando vuole godersi l'atmosfera casalinga. Lo scorso marzo, proprio in felpa e sneakers ha festeggiato il compleanno del figlio Nathan Falco Briatore: hanno coordinato i look per il momento della torta, durante una piccola festicciola in casa.

in foto: T–shirt Gucci

La tuta griffata di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci tiene costantemente aggiornati fan e follower sulla sua quotidianità. Condivide molto della sua vita professionale, tra viaggi e progetti di lavoro, mentre è più riservata per quanto riguarda la vita privata e sentimentale. Al momento, sembra che la showgirl sia impegnata con Giulio Fratini: dopo tanti avvistamenti, manca solo la conferma dei diretti interessati. Tra un red carpet in abito da sera e uno shooting fotografico in bikini, Elisabetta Gregoraci si mostra spesso anche in chiavi più casual e sportive sui social.

in foto: pantaloni Gucci

L'ultimo look è una tuta griffata, un total look Gucci. Ha indossato una T-shirt oversize a girocollo bianca, con la scritta ricamata "Gucci 1921" e una patch con Incrocio GG sul davanti. Un modello simile sul sito ufficiale della Maison costa 600 euro. L'ha abbinata a un paio di pantaloni morbidi dello stesso brand, con bordo a righe, iconico logo GG, vita con coulisse elasticizzata e taglio straight. Costano 820 euro, online.