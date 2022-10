Elisabetta Gregoraci in visita a Firenze: il look da turista vale quasi 6mila euro Elisabetta Gregoraci si è concessa una breve visita a Firenze. Ha fatto un giro della città in versione turista con un look griffato dalla testa ai piedi.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste della seconda giornata della Festa del Cinema di Roma 2022. È giunta nella Capitale in occasione della prima di La Cura, ma anche per presentare il corto Calabria Straordinaria che la vede tra i protagonisti. La showgirl ha sfilato sul red carpet con un abito bicolor nero e rosa, decorato con frange sulla gonna e perline sul corpetto. Non ha rinunciato allo stile sensuale e femminile che la contraddistingue, soprattutto quando si tratta di eventi e kermesse prestigiose. La 42enne ha poi decisamente cambiato stile per una breve visita a Firenze, dove ha fatto la turista in una veste più casual ma senza rinunciare al lusso.

Elisabetta Gregoraci ama i look griffati

Per un giro in città, Elisabetta Gregoraci ha puntato su un look comodo, trendy e femminile, ma griffatissimo. Il lusso è la sua passione e ama sfoggiare accessori e abbigliamento delle principali Maison. Stavolta ha puntato su un total look Prada, marchio che ama particolarmente e di cui ha spesso indossato le creazioni.

Ne sono alcuni esempi: il completo giallo per la serata in discoteca a Capri, l'intramontabile gonna di jeans abbinata a crop top sfoggiati a Monte Carlo questa estate, il completo di seta arancione (effetto "pigiama") con cui ha accompagnato il figlio a scuola al termine delle vacanze.

in foto: top Prada

Nella città toscana si è concessa un giro turistico e ha condiviso alcuni scatti con fan e follower. Per la toccata e fuga ha puntato su un completo in seta di Prada. La maglia a costine presenta girocollo e maniche lunghe, con logo lettering intarsiato sulla parte frontale: lascia gli addominali ben in vista. È un articolo esaurito sul sito della Maison, ma disponibile ancora in alcuni negozi. Costa 1210 franchi svizzeri, dunque circa 1239 euro.

in foto: gonna Prada

L'ha abbinato una gonna longuette aderente, a vita alta, anche questa in seta. Il design è quello delle gonne a matita anni Novanta: una silhouette essenziale e molto femminile. Costa 890 euro. La showgirl ha aggiunto all'outfit color cammello degli accessori neri.

in foto: borsa Bottega Veneta

La scelta è caduta su una borsa di Bottega Veneta: è l'iconica Cassette Black cross-body con motivo intrecciato. Costa 1900 euro sul sito ufficiale del brand. Gli stivali sono invece il modello Monolith di Prada, che rimanda all'immaginario delle uniformi militari e richiama l'estetica dei modelli biker: maxi suola carrarmato in gomma, tasche rimovibili (con iconico logo triangolare smaltato del brand).

in foto: stivali Prada

Costano 1730 euro. La showgirl ama particolarmente questi modelli. Ne possiede anche un paio di Bottega Veneta, con suola chunky a carrarmato dalla forma asimmetrica in giallo acceso, a contrasto col resto della calzatura che è nera. Il valore totale dell'outfit indossato da Elisabetta Gregoraci si aggira intorno ai 5700 euro.