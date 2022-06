Elisabetta Gregoraci, il look griffato dalla testa ai piedi lascia gli addominali in mostra In attesa di tornare in tv, Elisabetta Gregoraci è volata a Monte Carlo col figlio. Il suo trendy look è griffato dalla testa ai piedi e costa quasi 2000 euro.

Elisabetta Gregoraci sta per tornare in tv. Il suo prossimo impegno professionale la vedrà nuovamente sul palco di Battiti Live, il programma musicale che l'ha già vista protagonista per ben sei anni consecutivi. Con lei in quest'avventura ci sarà nuovamente un altro volto legato allo show, che è quello di Alan Palmieri: insieme animeranno ancora le piazze pugliesi al ritmo di musica e tormentoni estivi, con tantissimi artisti che si alterneranno per esibirsi. Manca poco al debutto. Ci sono cinque concerti in programma: il 17 e il 18 giugno a Bari, il 2 e il 3 luglio a Gallipoli e il 10 luglio a Trani. L’evento andrà in onda in prima serata su Italia 1, a partire dal 5 luglio. Nel frattempo, la conduttrice si sta godendo un po' di relax assieme al figlio: ora i due sono volati a Monte Carlo.

Il look griffato di Elisabetta Gregoraci

Che si tratti di serate di gala o pause quotidiane, Elisabetta Gregoraci non rinuncia mai allo stile trendy che la contraddistingue: uno stile in cui non mancano mai dettagli griffati. Dai sandali alla T-shirt, dagli occhiali da sole al trolley: il look con cui si è recata in aeroporto qualche giorno fa era di lusso dalla testa ai piedi! E non si è smentita anche a Monte Carlo, dove si trova al momento col figlio Nathan Falco Briatore.

I due sono legatissimi e soprattutto molto complici e in sintonia: la showgirl ama trascorrere del tempo con lui, in spensieratezza e allegria, tra scherzi e tante risate. Nella recente foto che li vede l'uno accanto all'altra, dinanzi a un paesaggio paradisiaco dominato dall'azzurro del mare e del cielo, è impossibile non notare i dettagli griffati del look di lei. La showgirl ha scelto un total look firmato Prada.

I sandali bianchi in spugna hanno il logo lettering ricamato in nero sulla parte superiore e battistrada con disegno a tasselli. Sul sito ufficiale della casa di moda costano 650 euro. Sono il tocco comodo che la showgirl ha dato al suo outfit curatissimo, che benché sia semplice e casual è comunque ricercato. Il top in Re-nylon della stessa Maison costa 480 euro: il materiale è ottenuto dal riciclo e dalla purificazione delle plastiche raccolte nei mari e nelle reti da pesca.

È caratterizzato da una profonda scollatura a V con logo triangolo in metallo smaltato sulla parte frontale, in posizione centrale. Per finire, ha aggiunto un capo must have nel guardaroba di ogni donna: la gonna di jeans è davvero intramontabile e ogni estate si impone negli outfit vacanzieri e balneari, perché versatile, perfetta sia coi micro top che con camicie più fluide.

Proprio come il top, anche la gonna a vita alta di Elisabetta Gregoraci presenta lo stesso logo triangolo in metallo smaltato su una delle due tasche a toppa posteriori, a cui se ne aggiungono due stondate frontali. Costa 720 euro. In totale, il total look griffato della conduttrice costa