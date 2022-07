Elisabetta Gregoraci in giallo a Capri: il look griffato per la serata in discoteca col figlio Nathan L’estate 2022 di Elisabetta Gregoraci non è fatta solo di lavoro ma anche di divertimento e relax. Attualmente è a Capri e sui social ha documentato la serata passata in discoteca con il figlio Nathan (con tanto di look giallo griffato).

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste dell'estate 2022: è al timone di Battiti Live, il festival musicale itinerante di Italia 1, e ogni settimana è in tv con uno dei suoi look glamour e sensuali, dall'abito di pizzo con la schiena nuda all'outfit total pink con i tagli cut-out sul seno. Sebbene il programma stia andando in onda ora, è stato pre-registrato a inizio luglio, dunque la conduttrice ha già dato il via alle sue vacanze da diverso tempo. Nelle ultime ore è volata a Capri con il figlio Nathan Falco Briatore e ha approfittato di una serata danzereccia in sua compagnia per sfoggiare un completo giallo limone griffato e fashion: ecco quanto costa e chi lo ha firmato.

La serata caprese di Elisabetta Gregoraci

Capri è una delle mete preferite dalle star per le vacanze estive ed Elisabetta Gregoraci lo sa bene, visto che per il weekend si è trasferita proprio sull'isola campana. La scorsa serata l'ha passata con il piccolo Nathan e non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social. I due, accompagnati da un gruppo di amici della showgirl, sono stati prima a cena nel rinomato ristorante sul mare Da Paolino, poi si sono trasferiti all'iconica taverna Anema e Core, dove si sono dati alle danze scatenate. Come si è conclusa la serata? Con Nathan che si divertiva a "paparazzare" la mamma con tanto di macchina fotografica da professionista.

Elisabetta Gregoraci all’Anema e Core col figlio Nathan

Elisabetta Gregoraci in giallo a Capri

Sarà perché è la nuance del momento o perché si ispira al colore dei limoni capresi, ma la cosa certa è che Elisabetta Gregoraci ha scelto il giallo per la sua serata sull'isola. Si è affidata all'eleganza di Prada, abbinando una gonna plissettata lunga e a vita alta a un crop top in tinta, per la precisione un modello strutturato e a fascia in seta lana.

il completo Prada

Quanto costano i due capi? Sul sito ufficiale della Maison vengono venduti rispettivamente a 1.750 e 760 euro. Per completare il tutto la showgirl ha scelto un paio di infradito bianche e una borsetta a tracolla variopinta. Non sono mancati i bracciali preziosi e le onde tra i capelli. In quanti prenderanno ispirazione dalla Gregoraci per i loro outfit vacanzieri?