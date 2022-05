Elisabetta Gregoraci con abito giacca e sneakers: il look verde per l’incontro con le ex di Briatore Ieri a Monaco si è tenuto il Gran Premio di Formula 1 e per l’occasione Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato un adorabile look casual e griffato. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha incontrato tutte le ex di Flavio Briatore, da Naomi Campbell ad Heidi Klum, posando sorridente al loro fianco.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri a Monaco è andato in scena il Gran Premio di Formula 1 e Flavio Briatore, team manager dell'evento, non ha esitato a parteciparvi. Al suo fianco non c'erano solo Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco ma anche tutte le sue ex compagne, da Heidi Klum (dalla quale ha avuto la figlia Leni) a Naomi Campbell. L'imprenditore ha posato sorridente al loro fianco, dando prova di aver mantenuto un rapporto idilliaco con tutte le donne più importanti della sua vita. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto la showgirl calabrese, apparsa sofisticata in un look casual e griffato: ecco chi lo ha firmato.

Quanto costa l'abito giacca di Elisabetta Gregoraci

Quale migliore occasione del Gran Premio di Monaco per sfoggiare un look casual ma allo stesso tempo glamour? È proprio quanto fatto da Elisabetta Gregoraci, che fin dalle prime ore del mattino sui social si è immortalata adorabile in verde mela.

Elisabetta Gregoraci in Jacquemus

Ha indossato un abito giacca di Jacquemus, un modello con chiusura frontale monopetto e dei tagli cut-out sui fianchi che danno l'impressione che blazer e gonna siano staccati. Qual è il prezzo del capo? Sugli e-commerce di moda viene venduto a 1.025 euro. Per completare il tutto la showgirl ha scelto un paio di sneakers Nike e una borsa mini Jodie di Bottega Veneta (1.900 euro).

Leggi anche Elisabetta Gregoraci lancia il perfetto look per le feste: abito di pelo e stivali di cristalli

L’abito giacca di Jacquemus

Flavio Briatore, la reunion con tutte le sue ex

Flavio Briatore ha attirato tutti i riflettori su di sé nelle ultime ore dopo aver posato sorridente al fianco di tutte le sue ex famose. Elisabetta, Naomi ed Heidi non hanno solo mantenuto un rapporto idilliaco con l'imprenditore, sono anche amiche tra loro, a prova del fatto che la rivalità tra ex è ormai "retrò". Non sorprende, dunque, che siano stati moltissimi coloro che nei commenti alla foto postata hanno chiesto a Flavio quale sia il segreto per "fare pace" col proprio passato con tanta serenità. Una figlia non riconosciuta, una rottura brusca e un divorzio: l'imprenditore si è lasciato tutto alle spalle e ora posa abbracciato alle donne più importanti della sua vita.