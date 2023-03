Elisabetta Gregoraci vince ai Women of Monaco Awards: mostra il premio in abito di perline Elisabetta Gregoraci ha vinto il Women of Monaco Awards nella categoria Image. “Sono molto onorata e orgogliosa di averlo ricevuto” ha scritto.

A cura di Giusy Dente

Donne che premiano altre donne: e non poteva che accadere nella giornata dell'8 marzo. La Festa della Donna è stata scelta come data simbolica per ospitare la la quinta edizione del Women of Monaco. Sono giunte in città 50 donne di diverse nazionalità, provenienti da settori professionali diversi, tutte per celebrare il mondo femminile e dare un giusto riconoscimento a chi si è particolarmente distinta col proprio lavoro e il proprio impegno.

Che cos'è Women of Monaco Awards

Creato da Sandrine Knoell e organizzato dall'agenzia Five Stars Events, Women of Monaco Awards è un evento che si compone di un pranzo e una serata di premiazione. È stato pensato per omaggiare gli sforzi delle donne che vivono nel Principato e fuori, donne che col loro lavoro e coi loro sforzi hanno contribuito a rendere il mondo un posto migliore, distinguendosi coi loro successi ciascuna a proprio modo. Il premio non fa distinzioni di lingua o provenienza geografica, è aperto a tutte le donne appartenenti a diverse categorie professionali. Le categorie del premio per il 2023 sono: arte e cultura, beneficenza, immagine, imprenditorialità, filantropia e digitale. Durante il pranzo di apertura presso lo Yacht Club Monaco si è svolta la sfilata di moda di Isabel Fargnoli, stilista che lavora con fibre naturali e di origine sostenibile. C'è stato spazio anche per la mostra dell'artista Iryna Parepskaya. I fondi raccolti andranno al lavoro della Princess Grace Foundation.

Che premio ha vinto Elisabetta Gregoraci

C'è anche Elisabetta Gregoraci tra le donne premiate col Women of Monaco Awards. Il suo nome si aggiunge a quelli di Safia el Malqui, Sabrina Monteleone-Oeino, Francien Giraudi, Ivana Ilic-Labia, Dame Marie Diamond. La showgirl è stata premiata nella sezione Image ed è stata lei stessa a darne all'annuncio, condividendo la gioia con fan e follower a cui ha mostrato il premio. Nello scatto è come sempre vestita in modo glamour e femminile: un tubino color crema, con cintura in vita, maniche 3/4, spalline rinforzate e impreziosito da perline e ricami sul polsini e sul colletto. "Sono molto onorata e orgogliosa di averlo ricevuto" ha scritto. Le 43enne è molto legata al Principato, dove si reca diverse volte durante l'anno. Possiede anche un appartamento a Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Lì ha festeggiato anche l'ultimo compleanno, nel locale dell'ex marito Flavio Briatore.