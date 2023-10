La micro borsa di Elisabetta Gregoraci che costa più di 40mila euro Elisabetta Gregoraci sceglie un outfit total denim per alcuni giorni a Firenze: ad impreziosire il tutto una micro bag firmata, dettaglio che non è sfuggito agli appassionati di moda.

A cura di Arianna Colzi

Elisabetta Gregoraci

Per Elisabetta Gregoraci l'estate non se n'è mai andata. La showgirl ha trascorso un paio di giorni a Firenze e sul suo profilo Instagram ha postato alcuni momenti della vacanza. Con la magnifica Piazza Santa Maria Novella alle spalle, la conduttrice ha sfoggiato un outfit griffato composto da minigonna, camicia e sandali aperti, invece di optare per mise più autunnali composte da trench e stivali alti. Ad impreziosire il tutto, non è sfuggito agli appassionati di moda la micro bag.

Elisabetta Gregoraci sceglie il trend d'autunno

Il look di Elisabetta Gregoraci è total denim, un trend che, come dimostrano le collezioni dei principali brand, sta spopolando in questo autunno 2023. Da Balenciaga a Roberto Cavalli, da MSGM a Ferragamo, nelle collezioni Autunno/Inverno 2023-2024 attualmente nei negozi, molti brand scelgono di puntare su look composti da capi realizzati in denim. Camicie di jeans, giacche oversized, abiti patchwork tutto rigorosamente è realizzato in tessuto jeans.

Il total look denim di Elisabetta Gregoraci

L'outfit griffato di Elisabetta Gregoraci

I capi in denim che compongono l'outfit di Elisabetta Gregoraci sono due: una minigonna in jeans e una camicia con l'orlo tagliato che diventa una giacca nelle serate autunnali ancora non troppo fredde. Tutto il look è firmato Miu Miu ed è completato da una canotta crop a costine, altro trend molto in voga in questo autunno.

Blouson in denim di Miu Miu

Il valore dell'outfit supera i 5mila euro: la blusa in jeans costa 1.290 euro mentre, la mini 1.200 euro e la canotta a costine in maglia di cotone logata viene venduta a 930 euro. Ma è la borsa a far lievitare il costo del look, visto che si tratta di un vero pezzo unico da collezione.

Minigonna in denim con fibbia logata Miu Miu

Quanto costa la borsa di Elisabetta Gregoraci

La micro bag scelta da Elisabetta Gregoraci è una mini Kelly di Hermès. La Kelly, insieme alla Birkin, è uno dei modelli più iconici del brand francese. Il nome trae ispirazione dall'attrice Grace Kelly che la indossò in uno scatto divenuto immortale: la diva, infatti, usò la celebre borsa per coprirsi la pancia, nascondendo la gravidanza non ancora rivelata. Il modello di Kelly scelto da Elisabetta Gregoraci è una variante bicolor: la pelle dai toni color panna si alterna a quella dalle tonalità caramello. Gli hardware sono placcate in oro. Il prezzo della borsa si aggira attorno ai 40mila euro sui siti di rivendita second hand.