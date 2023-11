Com’è fatta la camera da letto di Elisabetta Gregoraci a Monte Carlo Elisabetta Gregoraci ha mostrato a fan e follower la sua camera da letto nel lussuoso appartamento di Monte Carlo.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci è molto attiva sui social nel raccontare la sua quotidianità. Ha portato fan e follower con sé nel viaggio che ha fatto in Vietnam, alla scoperta delle tradizioni di questo posto così affascinante che le ha regalato molte emozioni. Ora ha fatto ritorno a casa, a Monte Carlo, città che ama molto e dove trascorre il suo tempo quando non è alle prese con impegni di lavoro, che la portano a spostarsi moltissimo anche in tutt'Italia.

Dove vive Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci vive a Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. La scelta di questa residenza risale ai tempi in cui era sposata con Flavio Briatore. Ormai i due sono da tempo separati, lei ha attualmente una felice relazione con un altro uomo (si chiama Giulio Fratini), ma continua a frequentare spesso la città, dove si sente a casa. La lussuosa residenza compare spesso sui social della showgirl.

In diverse occasioni ha fatto vedere la terrazza panoramica, spazio per lei essenziale, perché lo ha adibito a palestra personale per allenarsi quotidianamente. qui trova spazio una rana gigante colorata, un complemento d'arredo dal significato simbolico. La casa è dotata di ampia cucina moderna, di un salotto in nero e oro con pavimento di marmo in cui spicca una costosa lampada di design. Decisamente glamour è la stanza da letto, che rispecchia la personalità e lo stile di chi ci dorme.

Lampada Titia by Nemo

Come è fatta la camera da letto di Elisabetta Gregoraci

"Casa dolce casa": terminata la vacanza, Elisabetta Gregoraci ha fatto rientro a Monte Carlo e in questi casi, il momento più bello è sempre mettere piede nella propria stanza e dormire nel proprio letto. Nella camera personale della showgirl c'è un letto a due piazze su piano rialzato con testiera imbottita effetto velvet, in grigio scuro. L'effetto velluto è richiamato anche dai cuscini dello stesso colore. Accanto c'è una cassettiera specchiata piena di prodotti, mentre dall'altro lato è poggiata una lampada. Il pavimento è in legno e le pareti sono bianche, con finestre e balcone. Tutt'intorno spiccano peluche e fotografie incorniciate, stampate in bianco e nero. Immancabili i fiori, tocco di eleganza e classe.

Quanto costa la lampada

La lampada a sospensione è di Nemo, innovativa azienda fondata a Milano nel 1993 da Franco Cassina. È il modello Titia progettato da Arihiro Miyake (designer giapponese classe 1975) in polimero riciclato, che gioca con la luce e i vuoti per riempire lo spazio. Costa 1897 euro.