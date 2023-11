Elisabetta Gregoraci in Vietnam, fa la turista in città con l’abitino rosso fuoco Elisabetta Gregoraci è partita alla scoperta del Vietnam: nella valigia della vacanza ha messo capi comodi ma trendy.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci si sta godendo le bellezze di un Paese affascinante, dove non era mai stata: il Vietnam. La showgirl era da poco rientrata da Dubai: si era rifugiata lì per rilassarsi e ritrovare un po' di serenità, dopo la morte della cara nonna, a cui era legatissima. Viaggiare è una sua grande passione, che ora l'ha portata alla volta di questa meta lontana tutta da scoprire. E sta portando con sé fan e follower, per mostrare tutto ciò che il Paese ha da offrire.

Elisabetta Gregoraci a Saigon e in crociera

L'anno scorso, proprio di questi tempi, Elisabetta Gregoraci era partita alla scoperta della Cappadocia: aveva avuto modo di visitare tanti posti caratteristici tra antiche rovine, botteghe di artigiani, terme. Con lei c'era il compagno Giulio Fratini, una relazione nata ufficialmente proprio in quel periodo ma vissuta sin dall'inizio all'insegna della privacy, senza eccessiva esposizione mediatica. Ai microfoni di Verissimo la showgirl si è detta molto felice col nuovo compagno: il loro è un sentimento che vogliono proteggere e tutelare.

Anche per questo non è chiaro se in Vietnam i due siano insieme: Elisabetta Gregoraci per il momento appare sempre sola nelle foto. Ma di solito, sui social è sempre restia a condivisioni che riguardano la sfera sentimentale, benché ormai l'amore con Fratini sia alla luce del sole. Il viaggio nel Paese del sud-est asiatico è iniziato a Saigon ed è proseguito a Can Tho, con tanto di crociera sul delta del Mekong.

I look della showgirl in vacanza

La showgirl sta trascorrendo molto tempo con la gente del posto, per capirne fino in fondo l'anima. Come turista ed esploratrice, ha portato con sé in valigia un guardaroba fatto di capi comodi e semplici. Ha fatto un primissimo giro in città (a Saigon) con un minidress rosso fuoco. Poi ha foggiato un tubino aderente verde a bordo di un'imbarcazione vietnamita che l'ha portata in visita da una famiglia che produce tofu. Immancabile in vacanza il più intramontabile degli abbinamenti: shorts di jeans e canotta bianca, per la crociera privata a bordo del sanpam, imbarcazione di legno tipica del posto. Ha aggiunto anche il tradizionale cappello di paglia a forma conica, caratteristico del sud-est asiatico. In quale altre vesti i fan avranno modo di ammirarla nei prossimi giorni?