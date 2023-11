Elisabetta Gregoraci in bikini a Dubai: il significato del ciondolo personalizzato Elisabetta Gregoraci è volata a Dubai per qualche giorno di relax. Sul décolleté della showgirl spicca un ciondolo colorato: è un riferimento alla sua vita.

A cura di Giusy Dente

Che ci fa Elisabetta Gregoraci in costume a novembre, sotto il sole cocente? È volata a Dubai col figlio, Nathan Falco Briatore e lì si è goduta qualche momento di relax in spiaggia. Ha portato con sé fan e follower, a cui non è sfuggito un dettaglio sul décolleté della showgirl.

Elisabetta Gregoraci a Dubai

Elisabetta Gregoraci si è concessa qualche giorno a Dubai. La vacanza le è servita per liberare la mente e il cuore dalla tristezza, visto che proprio pochi giorni fa ha detto addio all'amata nonna Elisabetta, a cui era legatissima. La donna proprio lo scorso agosto aveva festeggiato 102 anni. Si è quindi rifugiata in uno dei suoi posti del cuore, per rilassarsi e riprendersi, circondata dall'affetto di suo figlio. Non è certo la prima vacanza negli Emirati per lei. Lì ha festeggiato il compleanno l'anno scorso, ospite del Billionaire del suo ex marito Flavio Briatore.

Ma è una meta fissa delle sue fughe invernali, tra suite di lusso e ristoranti esclusivi. Anche stavolta ha cercato di frequentare gli ambienti a lei più cari, per riprendersi del tutto dal lutto che l'ha colpita. Si è rigenerata sotto il sole, godendo della vita del mare e degli affascinanti grattacieli del posto. Proprio mentre prendeva il sole, con un due pezzi marrone i suoi amatissimi occhiali dalle lenti a forma di cuore, ha fatto la sua comparsa sul décolleté un nuovo gioiello.

Collana L’Artigianato di Lusso Bijoux

Il significato del gioiello

La collana che ha portato Elisabetta Gregoraci in vacanza, è un gioiello personalizzato. Questa tipologia di bijoux è amatissima, perché appunto permette di sfoggiare creazioni uniche, capaci di raccontare qualcosa di sé, del proprio vissuto, delle proprie passioni. Gettonatissimi sono quelli a tema zodiaco. Meghan Markle possiede la collana con le costellazioni che richiamano i segni zodiacali dei due figli. Possiedono creazioni simili anche Rihanna e Hailey Bieber. A quanto pare anche Elisabetta Gregoraci fa parte del team di appassionati, visto che anche la sua collana è proprio un richiamo allo zodiaco.

È del brand L'Artigianato di Lusso Bijoux, un laboratorio orafo di Arezzo. È realizzata a mano in argento 925 bagnata in oro 24 carati: costa 164 euro. La catenina può essere personalizzata e lo stesso vale per il ciondolo, impreziosito dai simboli dello zodiaco smaltati. Quello centrale viene scelto dall'acquirente, che dunque può far inserire quello del proprio segno o quello della persona a cui sta regalando il gioiello. Essendo nata l'8 febbraio, la showgirl è del segno zodiacale Acquario: è quello il simbolo che spicca al suo collo.